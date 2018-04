ALERTĂ! Copil de 3 ani UCIS de gripă!

O copilă de doar 3 ani a fost răpusă de virusul gripal, au anunțat specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică. Grav este că, fetița nu avea nicio altă afecțiune, dar nici nu a fost imunizată prin vaccinare, așa cum tot recomandă medicii. Zilele trecute, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, atrăgea atenția că situaţia în România este gravă, încă se moare de gripă şi singura modalitate de a evita boala este în continuare vaccinul. Oficialul a subliniat atunci că ”nu se face program de imunizare că vrea cineva să mai vândă un vaccin”. ”Avem gripă în România şi se moare de gripă în România”, a declarat profesorul. Și iată că numărul deceselor a ajuns la 104!

Semnalele de alarmă ale specialiștilor încep să se adeverească. ”Gripa nu o să iasă din circulaţie diseară sau mâine dimineaţă. Ţineţi cont că are o perioadă de incubaţie foarte interesantă: între trei ore şi trei zile. (...) Du-te şi te vaccinează! Avem gripă în România şi se moare de gripă în România. Dacă nu dorim să facem gripă şi nu dorim să murim eventual de gripă, avem o singură modalitate: să ne vaccinăm. Restul sunt filosofii...”, a susţinut managerul Institutului de Boli Infecţioase ”Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, zilele trecute. Și iată că, într-adevăr, în România se moare de gripă, și în număr mare (104); chiar de 4 ori mai mult comparativ cu anul trecut, potrivit datelor statistice oferite de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

ÎNGRIJORĂTOR ESTE CĂ GRIPA OMOARĂ ȘI COPII, TINERI, CARE NU SUNT CUNOSCUȚI CU PROBLEME MEDICALE, AȘA CUM ARATĂ INSP

Noi decese cauzate de virusul gripal au fost confirmate în 19 martie, anunță specialiștii INSP, astfel că numărul total a ajuns la 104. Este vorba despre o fetiță de 3 de ani, din județul Botoșani, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1) pdm09, fără condiții medicale preexistente cunoscute și nevaccinată antigripal (data decesului 17/03/2018) și o femeie de 40 de ani, din jud.Tulcea, confirmată cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, având condiții medicale preexistente și nevaccinată antigripal (data decesului 14/03/2018). Medicii recomandă în continuare vaccinarea antigripală și respectarea condițiilor de igienă personală. Nu se recomandă automedicația!

CUM SE TRANSMITE? Potrivit medicilor Direcției de Sănătate Publică Constanța, gripa se poate transmite ușor de la o persoană la alta: prin contactul direct cu picăturile de la o persoană infectată, împrăştiate prin tuse sau strănut; prin contactul indirect, atunci când picăturile sau secrețiile din nas sau gât se depun pe suprafețe sau pe mâini. De acolo, virusul poate fi transferat către alte persoane care apoi își ating zona nasului sau gurii.

CARE SUNT SIMPTOMELE? Gripa sezoniera este cauzată de virusurile gripale umane care infectează căile respiratorii (nas, gât, bronhii și uneori plămâni). Cu toate că unele infecții pot fi foarte ușoare, persoanele bolnave de gripă au unele sau toate dintre următoarele simptome: febră, durere de gât, secreții nazale, tuse seacă, oboseală, durere de cap, dureri musculare.

CUM SĂ VĂ PĂSTRAȚI SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A ALTORA ÎN ACEASTĂ IARNĂ?

Așa cum am mai spus în edițiile trecute, medicii sfătuiesc: Vaccinați-vă înainte de a începe sezonul de gripă. Vaccinarea în fiecare toamnă reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire. Eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, în funcție de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu conține virusuri gripale vii. Acest lucru înseamnă că vaccinul nu poate provoca gripă sau alte infecții. Pentru a limita răspândirea gripei, dar și a altor viroze respiratorii este necesar să luați și următoarele măsuri preventive. Spălați-vă pe mâini cât mai des cu apă și săpun. Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel atunci când strănutați, apoi acoperiți și aruncați șervețel folosit. Nu întrebuințați batiste, șervețele deja folosite. Virusul gripei, alte virusuri respiratorii pot supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta atingând batiste și șervețele utilizate de alte persoane. Dacă nu aveți un șervețel disponibil: stranutați acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu brațul.