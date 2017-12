Considerat cel mai bun pugilist român al momentului, Ionuţ Gheorghe a făcut minuni la Campionatul European de box, unde a obţinut medalia de bronz. Constănţeanul a reuşit această performanţă după ce în urmă cu doar o lună a fost victima unui incident nefericit, fiind înjunghiat în plină stradă, în staţiunea Mamaia. “Mă gîndeam să fiu sănătos şi nici nu mai visam să particip la Campionatul European. Dumnezeu m-a ajutat şi totul a fost bine. Nu m-am dus ca turist la Plovdiv, ci am boxat cum am putut eu mai bine”, a mărturisit Ionuţ, care a susţinut ieri o conferinţă de presă la Restaurantul "Sport". Sportivul de la BC Iacob Mira Agigea a adăugat că nu putea face mai mult, în condiţiile în care în semifinale a dat piept cu principalul favorit, reprezentantul gazdelor Boris Georgiev. “Mai boxasem cu bulgarul, ne cunoşteam bine şi ştiam că nu este invincibil. A contat însă mult pauza pe care am făcut-o, pentru că nu am avut timp să prind cea mai bună formă. Am boxat cu inima şi... din amintiri. De cînd am văzut tragerea la sorţi, mi-am dat seama că mă voi opri în semifinale”, a spus constănţeanul, care speră ca la Campionatele Mondiale şi la Olimpiada de la Beijing să cucerească o medalie şi mai strălucitoare. “Este un pugilist matur şi ar putea participa chiar la două olimpiade, dar mergem înainte pas cu pas. Mă bucur că am făcut constănţenii fericiţi, dar sîntem obligaţi să aducem medalii şi în următorii ani”, a declarat patronul BC Iacob Mira Agigea, Mircea Iacob. La conferinţă a participat şi directorul DSJ, Elena Frîncu, care a ţinut să-l felicite pe proaspătul medaliat şi să-l premieze cu 2.000 de lei.

Pugilistul a sosit la conferinţa de presă îmbrăcat cu tricoul fotbalistului Florentin Petre, de la ŢSKA Sofia. “Am fost la antrenament la noua sa echipă, ne-am întîlnit şi am stat de vorbă. Este un om extraordinar. Mi-a dăruit un tricou, iar eu i-am dat lui o pereche de mănuşi în miniatură”, a povestit pugilistul constănţean.