"Am descoperit medici eroi care luptă alături de bolnavii cu boli rare"

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a participat, pe 18 mai 2018, la Conferința Națională “Distrofia musculară, familii și specialiști împreună în aceeași cauză ".

Înainte de startul conferinței, ministrul a vizitat copiii prezenți la eveniment. Organizatorii au amenajat un spațiu special pentru aceștia, în care le-au pus la dispoziție cele necesare pentru petrecerea timpului într-un mod cât mai plăcut, sub supravegherea personalului de specialitate.

“ Sunt extrem de emoționată după întâlnirea cu acești copii minunați și felicit organizatorii pentru modul special în care au gândit desfășurarea acestui eveniment, dându-mi posibilitatea să fiu alături de ei, să văd câtă nevoie au de ajutorul nostru. Trebuie să le oferim condiții pentru o calitate mai bună a vieții. Am aflat despre bolile rare după ce am devenit ministru. Am descoperit astfel medici eroi care luptă alături de bolnavii cu boli rare. Aștept concluziile dezbaterilor pentru a le pune împreună în practică, în beneficiul acestor copii care merită tot sprijinul nostru”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății .