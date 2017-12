”Numeroşi imigranţi din UE vin în Marea Britanie şi comit infracţiuni”

”Imigranţi din state UE vin în Marea Britanie pentru a fura şi a cerşi”, este avertismentul pe care ministrul britanic de Interne, Theresa May, îl va adresa liderilor europeni, relatează publicaţia ”Daily Mail”. May va solicita măsuri pentru oprirea abuzurilor permise de directiva UE privind libertatea de circulaţie. Cu ocazia reuniunii de astăzi, de la Luxemburg, a miniştrilor de Interne din statele UE, May va reaminti că bande de cerşetori s-au stabilit în centrul Londrei şi comit infracţiuni. De asemenea, ministrul britanic va prezenta cazul unor infractori români care au fraudat contribuabilii britanici cu trei milioane de lire sterline. Potrivit unor surse guvernamentale, ministrul britanic de Interne va declara că ”abuzarea de sistemul european al liberei circulaţii exercită presiuni inacceptabile asupra şcolilor britanice, spitalelor, sistemului social şi economiei. Există o problemă recurentă cu grupuri de cetăţeni europeni care îşi stabilesc tabere în centrul Londrei, furând şi cerşind de la turişti”.