Andrei Gheorghe a dispărut dintre noi

Andrei Gheorghe a fost găsit mort luni seară, pe 19 martie. Avea 56 de ani. Un om de televiziune şi radio cu o carieră impresionantă şi o personalitate controversată, Andrei Gheorghe a încetat din viaţă luni, fiind găsit după ora 22.00, în baia vilei sale din localitatea Voluntari.

A fost prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din România, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaică fiind, era chiar fiica comandantului școlii de aviație, potrivit wikipedia. Andrei a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (secția rusă-engleză), Universitatea din București.

Între 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la Neptun Tv, Constanța, la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; "Videomania", "Vineri 13"). Pro FM București (1996-2002;"Midnight Killer" "13-14"), și "Lanțul Slăbiciunilor" la Pro TV.

În 2002 și 2003 realizează la Antena 1 emisiunea "Gheorghe" și reia emisiunea "13-14 cu Andrei", mai întâi la Radio 21, și apoi în perioada 2005-2006, la Radio Total.

A avut un rol secundar în filmele „Amen” al lui Costa Gavras, Tinerețe fără tinerețe al lui Francis Ford Coppola (film aflat în faza de preproducție) și a colaborat cu Paraziții pentru albumul Irefutabil. În 2004 este consilier media și realizator de emisiuni ("Politica, frate!" și "Am o știre pentru tine!") la Realitatea TV. A scris la "Academia Cațavencu" și în ghidul "24-FUN". În afară de realizarea de emisiuni radio și TV, a deținut funcții de conducere la posturile unde a lucrat: director general al Radio Sky Constanța și Pro FM București, director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 București. În 2006 în colecția "Ego Publicistică" de la Polirom a apărut volumul "Midnight Killer - Banalitatea s-a născut la oraș", însoțit de un CD audio.

A mai realizat un scurt metraj (în 2008) numit "Dubla personalitate".

A fost realizatorul emisiunii "Cu Gheorghe și Mihaiu" de la Radio Guerilla și a acceptat provocarea de la Kanal D pentru a modera cel mai îndrăzneț reality-show românesc: "Rătăciți în Panama".

A avut în 2009 un nou proiect „www.presa.nu”

Din data de 5 ianuarie 2010 s-a ocupat cu organizarea departamentului de comunicare din cadrul Ministerului de Finanțe până în luna februarie a aceluiași an.

Din data de 3 octombrie 2010 realizează emisiunea "Salutare Națiune" pe canalul Prime în Chișinău, Republica Moldova.

Din data de 24 octombrie 2010 realizează emisiunea "Clubul de poker" pe canalul Prima TV în România.

Din data de 13 februarie 2012 realizează emisiunea "Oameni și oameni" pe canalul The Money Channel.

Dubla personalitate (2008), la care este și scenarist

Youth Without Youth / Tinerețe fără tinerețe (2007) - șofer de taxi

Amen. / Amen (2002) - ofițer francez

A colaborat cu trupa Paraziții pentru albumul "Irefutabil".

Omul de televiziune Florin Călinescu a reacționat în fața acestei tragedii: "E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Căutam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta", a declarat Florin Călinescu, la Sinteza Zilei.