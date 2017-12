Angajaţii APIA, plătiţi pentru orele suplimentare

Speriat de posibila declanşare a grevei de către funcţionarii Ministerului Agriculturii, Executivul face primii paşi pe calea stingerii tensiunilor în acest sector al economiei româneşti. La doar două zile de la anunţul de a începe protestele faţă de decizia autorităţilor de a le anula creşterea salariilor de bază cu 75%, Guvernul a aprobat ieri o notă prin care aprobă plata orelor suplimentare către angajaţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA). „S-a aprobat în şedinţa de Guvern o notă prin care am solicitat ca angajaţilor APIA să le fie plătite orele suplimentare. Trebuie să facem nişte modificări de acte normative, dar de principiu s-a aprobat. Am cerut să nu mai fie impus acel plafon de 30% pentru APIA. Eu bugetul îl am oricum, nu trebuie suplimentat, doar să mă lase în mod legal să dau banii”, a declarat ministrul Agriculturii, Dacian Cioloş. De altfel, angajaţii APIA au ameninţat că nu vor mai lucra peste program pentru că nu le-au fost plătite sute de ore suplimentare prestate în ultimul an. Totodată, salariaţii agenţiei s-au plîns de suprasolicitare şi de încadrarea într-o grilă de salarizare dezavantajoasă, după reorganizarea APIA. “După un an de muncă pe brînci, însumînd 14 ore de lucru pe zi, toate zilele nelucrătoare petrecute la muncă şi concediile abandonate, celor circa 4.500 de lucrători din APIA le sînt reduse salariile prin încadrarea abuzivă într-o grilă de salarizare inferioară”, a declarat secretarul general al Sindicatului APIA, Gheorghe Văleanu. Sindicaliştii au solicitat suplimentarea personalului APIA cu aproximativ 2.500 de angajaţi şi externalizarea anumitor acţiuni de subvenţionare, cel puţin pentru o perioadă determinată de un an.