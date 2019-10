Antrenorul Djordje Cirkovic a revenit la HC Dobrogea Sud

După despărţirea de antrenorul Zvonko Sundovski, consemnată joi, conducerea HC Dobrogea Sud Constanţa s-a mişcat rapid şi a anunţat vineri numele noului antrenor principal.

Djordje Cirkovic, tehnicianul care a pornit la drum cu noua echipă HCDS, în 2015, revine pe banca tehnică a formaţiei de la ţărmul mării după doi ani şi jumătate. În martie 2017, Cirkovic pleca de la HC Dobrogea Sud tot într-un moment mai dificil al grupării de la ţărmul mării, iar acum s-a întors tot într-un moment cu rezultate mai puţin satisfăcătoare. Cirkovic a fost prezentat vineri, la Sala Sporturilor, într-o conferinţă de presă, la care au mai participat căpitanul formaţiei constănţene, Zoran Nikolic, şi preşedintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu.

„Mă bucur că sunt din nou la Constanţa. Totul s-a întâmplat foarte repede. A fost o surpriză şi pentru mine. Moment dificil, delicat, dar cred că putem împreună să modificăm lucrurile într-un mod pozitiv. Eu sunt optimist. Cu siguranţă, nu putem schimba strategia, tactica, într-o zi. Putem schimba energia cu care jucăm, atitudinea, voinţa, dorinţa. Vreau să văd băieţii, în cel mai scurt timp, că joacă unul pentru celălalt şi nu unul cu altul” - Djordje Cirkovic.

„Cu el am început acest drum. Este vorba de Djordje Cirkovic, un antrenor tânăr, ambiţios. Cu el am ajuns în Final Four-ul Cupei României, atunci când evoluam în eşalonul secund, şi am promovat fără probleme. Acum revine într-un moment critic. Despărţirea de Zvonko s-a făcut din ambele părţi. S-a urmărit producerea unui şoc şi sperăm să aibă efectele scontate” - Ionuţ Rudi Stănescu.

Djordje Cirkovic a semnat un contract pe două sezoane şi va conduce echipa constănţeană în prima manşă a turului al doilea al Cupei EHF, cu formaţia maghiară Csurgoi KK, programată sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanța.