Apple te-nvață cum să fentezi Fiscul ca un boss

Luați și învățați! Apple a anunțat vânzarea de obligațiuni cu o valoare estimată de 12 miliarde dolari, pentru a returna bani acționarilor, deși producătorul „hiturilor“ iPhone și iPad are rezerve financiare de circa... 215 miliarde dolari, potrivit datelor publicației britanice „The Guardian“. De ce face Apple asta, vă întrebați? Simplu! Emisiunea de obligațiuni, cea mai recentă dintr-o serie mai lungă de ieșiri ale Apple în piața financiară, permite companiei să evite repatrierea unei părți din rezervele de 177 miliarde dolari pe care le are în afara SUA, în țări unde taxele sunt mult mai mici decât cele din America. Și să nu vă imaginați că doar Apple face asta. Potrivit estimărilor analiștilor, companiile americane ar deține, în afara granițelor SUA, aproximativ... 2.100 miliarde dolari, doar trei giganți din IT, Google, Apple și Microsoft, având o cincime din sumă. Totuși, unele firme au început să repatrieze părți din sumele ținute la păstrare în străinătate, în contextul în care autoritățile americane devin tot mai agresive în combaterea acestor practici. Revenind la Apple, emisiunea de obligațiuni în cauză va marca, cel mai probabil, o cerere foarte bună din partea investitorilor, având în vedere volatilitatea curentă a piețelor de capital. Cine n-ar vrea să parieze pe Apple, nu-i așa? E și anti-sistem, e și cool. Potrivit agenției de rating Moody's, Apple a evitat în 2012 plata de taxe în valoare de nouă miliarde dolari (!!!) utilizând strategia emisiunilor de obligațiuni.