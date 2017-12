Aproape un secol de istorie! Viaţa tumultoasă a lui Mihai I!

08:36:00 / 16 Decembrie 2017

Unsul dublu

Nu am inteles din articol daca a fost uns ca rege de doua ori: 1927 si 1940. Ar fi ceva sa fi fost uns de doua ori, unic in Europa moderna. In rest daca lumea ii zice fostul "Sef de Stat" si el nu avea nicio putere in Stat, e ceva gresit in exprimare. Daca a fost Sef de Stat, atunci toate actiunile Romaniei dupa septembrie 1940 trebuiesc atribuite lui precum din 1930 pana in 1940 , toate actiunile Romaniei au fost atribuite lui Carol II, inclusiv pierderea Basarabiei si Ardealul de Nord.