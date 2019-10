Armata turcă a cucerit obiectivele fixate pentru a doua zi a ofensivei în Siria

Turcia a anunţat joi că forţele sale continuă ofensiva în Siria, cucerind obiectivele fixate în a doua zi a ofensivei împotriva miliţiei kurde Unităţile de Protecţie a Poporului (YPG), după ce retragerea trupelor americane a permis lansarea unei noi faze periculoase a conflictului care durează de opt ani în regiune. „Comandourile noastre eroice care iau parte la Operaţiunea Izvorul Păcii continuă să avanseze la est de Eufrat“, a transmis Ministerul Apărării pe Twitter. „Ţintele stabilite au fost cucerite“, a adăugat ministerul într-un comunicat ulterior. Potrivit unui martor, forţele turce au bombardat joi dimineaţă ţinte în apropiere de Ral al Ain, iar luptătorii Forţelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, au ripostat.



De la declanşarea operaţiunii în nord-estul Siriei, forţele aeriene şi artileria turce au lovit 181 de ţinte ale miliţiei kurde, a precizat Ministerul Apărării. Forţele turce au pătruns în Siria prin patru puncte, două situate în apropiere de Tel Abyad şi două mai la est, spre Ras al Ain, conform presei turce. În oraşul de graniţă Akcakale a fost linişte în cea mai mare parte a dimineţii, după ce la primele ore s-au auzit focuri sporadice şi zgomot de tancuri, au relatat jurnaliştii Reuters, potrivit cărora Tel Abyad a fost zguduit de explozii în cursul nopţii. Raidurile aeriene au ucis cel puţin cinci civili şi trei luptători ai SDF, iar zeci de civili au fost răniţi, au indicat SDF. Mii de persoane s-au refugiat din Ras al Ain spre provincia Hasaka, aflată sub controlul SDF. Conform purtătorului lor de cuvânt, Mustafa Bali, combatanţi SDF au respins un atac terestru al armatei turce la Tell Abyad.



Turcia afirmă că vrea să creeze o zonă sigură pentru revenirea a milioane de refugiaţi în Siria, însă marile puteri se tem că operaţiunea ar putea accentua conflictul şi riscul ca, în haosul creat, luptători ai Statului Islamic (SI) luaţi prizonieri să evadeze din centrele de detenţie. Una din închisorile unde se află luptători ai Statului Islamic a fost lovită de un raid al aviaţiei turce, au comunicat joi SDF. Potrivit administraţiei kurde din nordul Siriei, în această închisoare sunt ţinuţi prizonieri - „cei mai periculoşi criminali din peste 60 de naţionalităţi“, iar atacurile Turciei riscă o catastrofă. De altfel, armata americană a luat în custodiedoi militanți de marcă ai SI, ţinuţi prizonieri de SDF în Siria, şi i-a scos din ţară, transferându-i într-un loc sigur. Potrivit unui oficial american, este vorba despre doi membri ai grupului de luptători britanici cunoscuţi ca The Beatles, implicaţi în asasinarea unor ostatici occidentali.



Fahrettin Altun, directorul de comunicaţii al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, într-un articol publicat cu câteva ore înaintea începerii ofensivei, că preşedintele american Donald Trump a fost de acord să transfere Turciei conducerea campaniei internaţionale împotriva SI. Consiliul de Securitate al ONU se va întruni joi pentru a lua în discuţia situaţia din Siria, la cererea celor cinci state europene membre (Franţa, Marea Britanie, Germania, Belgia şi Polonia), iar Liga Arabă va ţine sâmbătă oreuniune de urgenţă. Într-o scrisoare transmisă Consiliul de Securitate al ONU, Turcia a afirmat că operaţiunea sa militară va fi „proporţională, măsurată şi responsabilă“.

Turcia trebuie să ia în considerare că intrarea în Uniunea Europeană presupune aderarea la politica externă a blocului comunitar, a subliniat joi Comisia Europeană, care şi-a exprimat astfel dezacordul faţă de operaţiunea militară lansată miercuri de Ankara în nord-estul Siriei. „'Aderarea la Uniunea Europeană cere ca toate ţările candidate să se alinieze la politica externă a UE. În acest context, dacă Turcia este serioasă în legătură cu ambiţiile sale de aderare, atunci aceasta este calea pe care trebuie să o urmeze'', a declarat o purtătoare de cuvânt a executivului comunitar într-o conferinţă de presă.