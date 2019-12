AS Wolf 2015, revelaţia Campionatului Judeţean de minifotbal

Etapa a 14-a a Campionatului Judeţean de minifotbal Constanţa, competiţie organizată pe terenurile Bazei Sportive Atletic Club, a programat derby-ul dintre Inter Palas şi AS Wolf 2015. Finalul întâlnirii a consemnat victoria revelaţiei actualei ediţii, AS Wolf 2015, care mai are şi o restanţă, astfel că poate încheia anul pe locul secund. Arsenal Inel II, liderul clasamentului, s-a impus cu emoţii în duelul cu Midia, iar Trocadero şi Squadra Viola şi-au trecut în cont puncte importante în lupta din fruntea ierarhiei.

Rezultatele din etapa a 14-a în Liga 1: Arsenal Inel II Constanţa - Midia 7-6, GSM Service - CERT Team 3-4, AG Constanţa - Phoenix 5-3, United Stars - IPA 5 Constanţa 4-1, Soveja - Squadra Viola 2-5, Trocadero - TTS Operator 5-3, Inter Palas - AS Wolf 2015 3-4. S-au disputat şi restanţele United Stars - Squadra Viola, din etapa a 2-a, scor 1-7, şi AG Constanţa - United Stars, din etapa a 3-a, scor 3-1.

Clasament: 1. Arsenal Inel II 37p (golaveraj: 112-45), 2. Trocadero 33p (70-39), 3. Squadra Viola 33p (68-44), 4. AS Wolf 2015 31p (58-31), 5. Inter Palas 30p (82-52), 6. Soveja 18p (55-64), 7. CERT Team 17p (61-63), 8. United Stars 16p (55-64), 9. AG Constanţa 16p (47-73), 10. TTS Operator 15p (50-57), 11. GSM Service 13p (41-56), 12. Midia 9p (58-85), 13. IPA 5 Constanţa 4p (23-59), 14. Phoenix 4p (32-80).

Programul etapei a 15-a (duminică, 15 decembrie): IPA 5 Constanţa - AG Constanţa, Phoenix -Trocadero, TTS Operator - Arsenal Inel II Constanţa, Midia - GSM Service, CERT Team - Inter Palas, AS Wolf 2015 - Soveja, Squadra Viola - United Stars.

DUELURI ECHILIBRATE ÎN LIGA A 2-A

Rezultatele din etapa a 14-a: FC Dacia - Macu Roşu 2-9, Juventus - Atletic Tomis 2-4, Nicomi Team - FC Vioddal 3-0, FC Viile Noi - Algida 2-3, Prietenaşii - Decathlon 6-5, Alera Sport - Prietenii 2-4, Red Team - 86 Air Base 5-2, Dgpl Constanţa - Tomis Constanţa 0-3.

Clasament: 1. Red Team 35p (golaveraj: 61-29), 2. Macu Roşu 32p (68-35), 3. Tomis Constanţa 31p (58-29), 4. Prietenii 26p (65-55), 5. FC Dacia 22p (56-56), 6. 86 Air Base 21p (61-56), 7. Juventus 20p (45-43), 8. FC Viile Noi 19p (65-45), 9. Atletic Tomis 19p (50-42), 10. Nicomi Team 19p (45-37), 11. Algida 16p (67-71), 12. Prietenaşii 13p (40-74), 13. FC Vioddal 12p (42-73), 14. Alera Sport 11p (34-42), 14. Dgpl Constanţa 9p (18-47), 16. Decathlon 0p (31-72).

Programul etapei a 15-a (duminică, 15 decembrie): Macu Roşu - Prietenaşii, Atletic Tomis - FC Dacia, 86 Air Base - Juventus, Algida - Red Team, Prietenii - FC Viile Noi, FC Vioddal - Alera Sport, Tomis Constanţa - Nicomi Team şi Decathlon - Dgpl Constanţa.