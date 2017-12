Asasinat misterios în dosarul Microsoft?

Misteriosul dosar Microsoft, apărut în luminile rampei publice cu ocazia alegerilor prezidenţiale de anul trecut, suscitând numeroase nedumeriri în ce priveşte sincronizarea şi comentarii vis-a-vis de numele rezonante implicate în schemele demne de filmele cu mafia italiană în perioada sa de glorie, de şpăgile halucinante şi de apropierea de (încă) preşedintele Băsescu, continuă cu dezvăluiri-bombă! Procurorii DNA au intrat în posesia unor indicii privind posibila comitere a unui asasinat! „Niro” - omul de afaceri Dumitru Nicolae, care zilele trecute cerea insistent să vorbească cu procurorii DNA în speranţa transferului pedepsei la domiciliu - a dat detalii despre o moarte suspectă petrecută în Bucureşti, în urmă cu 20 de ani. Este vorba despre accidentul de maşină în care şi-a pierdut viaţa colonelul Constantin Salitra, fost şef al Direcţiei Paşapoarte şi Străini din Ministerul de Interne, cel care a pus bazele complexului comercial “Europa”. Cu acest complex, „Niro” a avut legături de afaceri, împreună cu un alt personaj controversat, Nicu Gheară. Declaraţia lui “Niro” se referă la un alt personaj extrem de influent şi controversat, Alexandru Bittner. Dezvăluirile sale se regăsesc în declaraţia cuprinsă de procurorii DNA în referatul cu propunere de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, din data de 21 ianuarie 2015. “Niro” a explicat că s-a întâlnit cu Bittner în 2003, după ce acesta ar fi încercat să îi preia afacerile. Cu acea ocazie, Bittner i-ar fi dat de înţeles că este un om foarte puternic, iar în acest sens i-a adus două argumente. Primul argument privea moartea colonelului Constantin Salitra, fostul partener de afaceri al lui ˮNiro“, alături de care a fondat “Europa”. “Niro” i-ar fi adus aminte de accidentul în urma căruia Salitra şi-a pierdut viaţa, în 1995, iar Bittner ar fi afirmat că el închiriase la acel moment tirul implicat în accident. Practic, din mărturia lui “Niro” rezultă că moartea lui Constantin Salitra nu ar fi fost chiar un accident şi că totul ar fi fost premeditat.

Declaraţia lui “Niro” dată procurorilor DNA

„În ceea ce priveşte relaţia mea cu Bittner Alexandru, aş dori să precizez un aspect legat de faptul că acesta, începând cu 2002, a încercat prin presiuni să-mi preia afacerea, respectiv comerţul cu China, care face obiectul activităţii Niro SA. Repet, în 2002, am perceput mai clar aceste presiuni, care erau în forma unor controale repetate ale autorităţilor asupra afacerilor personale. Dacă nu mă înşel, în 2003, după circa 1 an jumătate - 2 ani de controale repetate, am înţeles că e vorba de presiuni exercitate de Bittner, motiv pentru care m-am întâlnit cu acesta la un restaurant din parcul Herăstrău, pentru a discuta problemele. Bittner, pe parcursul acelei prime discuţii, mi-a dat de înţeles în mod explicit că este foarte puternic. Mi-a adus două argumente pe care mi le aduc aminte, respectiv, un prim argument era legat de faptul că un fost asociat de-al meu, Salitra Constantin, ar fi murit într-un accident în ianuarie 1995, tirul implicat în accidentul acela fiind închiriat de către Bittner, iar un al doilea argument era legat de faptul că datorită influenţei lui s-ar fi blocat o afacere mare de construire a unui oraş chinezesc pe o parcelă de teren ce aparţinea de parcul IOR. În fapt, argumentele lui Bittner erau foarte puternice pentru mine, pentru că ambele momente la care făcea referire m-au afectat foarte mult. În fapt, doresc să precizez că semnasem la un anumit moment Memorandumul cu Primăria mun. Bucureşti pentru dezvoltarea acelui oraş chinezesc. Repet că din acea discuţie, coroborată cu informaţiile pe care le aveam personal, din mediul de afaceri, nu numai că Bittner Alexandru dădea de înţeles că este un om foarte puternic şi are influenţă asupra familiei Năstase (înţelegând prin aceasta atât asupra premierului Adrian Năstase, cât şi asupra soţiei acestuia, Dana Năstase), dar eram convins că are putere şi de a influenţa Guvernul. Acest demers al lui Bittner nu a fost dus la bun sfârşit şi pentru faptul că, pentru a-l mai domoli în raporturile cu mine, am fost de acord ca la diferite cereri ale lui de a-i da sume de bani să răspund pozitiv. Apreciez că în anul 2003, de cel puţin 6-7 ori, Bittner Alexandru mi-a solicitat să-i dau sume de bani pe care, bineînţeles, nu se punea problema să le primesc înapoi. În opinia mea, e vorba de sume mici de bani, de circa 10.000 - 20.000 dolari, pe care Bittner mi le-a cerut şi pe care eu am acceptat să i le dau cash, de obicei, în urma unor întâlniri pe care le aveam la un restaurant din parcul Herăstrău, respectiv la biroul acestuia, situat în str. Ion Ionescu de la Brad. Repet, experienţa mea cu Bittner Alexandru a fost una destul de dură, fiind nevoit să-i dau acele sume de bani".

“MĂ CONSIDERA CA UN FIU...” Despre presupusa victimă, Constantin Salitra, partenerul de afaceri şi prietenul său, „Niro” a declarat: “Mă considera ca un fiu... Prima afacere adevărată am făcut-o atunci când m-am asociat cu colonelul Salitra şi s-a construit „Europa”. Eu aveam 30%, iar el 70%...” „După moartea lui Salitra, în 1995, terenul a rămas al meu, este al meu şi acum, dar magazinele le-am închiriat pe întreaga durată de viaţă a construcţiei unor chinezi. Nu vreau să intru în conflict cu ceilalţi administratori ai spaţiilor de acolo. Este extrem de dificil să administrezi la comun, iar eu am preferat să mă retrag. După retragerea mea, a intrat în complexul „Europa” Nicu Gheară, cel despre care s-a spus că a tocmit, ulterior, ucigaşi profesionişti ca să mă lichideze”, a mai declarat “Niro”.

Gabriel Sandu şi Dumitru Nicolae, în arest la domiciliu

Instanţa supremă a decis, vineri, ca Gabriel Sandu şi Nicolae Dumitru, urmăriţi penal în dosarul Microsoft, să fie plasaţi în arest la domiciliu, în timp ce Dorin Cocoş şi Gheorghe Ştefan, cercetaţi şi ei în acelaşi caz, vor fi cercetaţi în stare de arest preventiv.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată la aceeaşi instanţă. În dosarul Microsoft, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru şi primarul municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, sunt acuzaţi de trafic de influenţă şi spălare de bani, iar Gabriel Sandu, ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, de luare de mită şi spălare de bani. Instanţa supremă a dispus arestarea lor preventivă în 29 octombrie, ulterior mandatele de arestare fiind prelungite.

Potrivit DNA, Dorin Cocoş a cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Ştefan şi Gabriel Sandu, pentru a interveni în achiziţionarea dreptului de utilizare a licenţelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns în contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari.