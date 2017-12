Ashlee Simpson s-a măritat!

Încă o nuntă a avut loc în lumea strălucitoare a vedetelor. De data aceasta, Ashlee Simpson şi Pete Wentz şi-au unit destinele într-o ceremonie intimă, în faţa familiei şi a prietenilor apropiaţi”. Ashlee Simpson, în vîrstă de 23 de ani, a purtat o rochie de culoarea fildeşului, creată de Monique Lhuillier, pe care a accesorizat-o cu un colier de diamante şi o pereche de cercei, marca Neil Lane. Rostirea jurămintelor s-a făcut la casa părinţilor ei, din Los Angeles, în faţa a 150 de invitaţi. Sora sa, Jessica, a fost domnişoară de onoare, în timp ce cîinele lui Pete Wentz, un bulldog, a fost cel care s-a ocupat de aducerea inelelor. Printre invitaţi s-au numărat şi prietenul Jessicăi, jucătorul de fotbal american Tony Romo, Nicole Richie şi Joel Madden, dar şi actorul Donald Faison şi prietena acestuia, CaCee Cobb.

Ashlee Simpson a mărturisit că nu a fost niciodată genul de fată care să viseze la nunta ei, dar totul s-a schimbat odată cu logodna cu Pete Wentz. „Acum, că o să mă căsătoresc, am cu siguranţă acel vis. Şi a devenit mai mult decît o poveste”, declara Ashlee înainte de nuntă. „Are o incredibilă imaginaţie”, adăuga Pete Wentz. Cu ajutorul organizatoarei de nunţi Mindy Weiss, Ashlee Simpson a putut să-şi împlinească visul, acela de a avea o petrecere de căsătorie cu tema „Alice în Ţara Minunilor”. Cîntăreaţa, care ar fi însărcinată cu primul copil şi Pete Wentz, basistul formaţiei Fall Out Boy, sînt împreună din toamna anului 2006, cînd au fost văzuţi pentru primă oară sărutîndu-se într-un club de noapte din New York. Şi-au anunţat logodna luna trecută.