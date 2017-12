Astra, sponsorul electoral al lui Băsescu

UNDE DAI ŞI UNDE CRAPĂ La câteva zile de la anunţul-bombă al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) privind situaţia periculoasă de la Astra Asigurări, adevăratele probleme încep să iasă la iveală. Astra, cel mai mare asigurător din România, îşi folosea resursele pentru a finanţa maşinăria băsistă de propagandă; potrivit datelor ASF, firma ar fi creditat cu zeci de milioane de euro mai mulţi „prieteni“, între care şi trustul Medien Holding, aflat în spatele cotidianului „România Liberă“. De altfel, „România Liberă“ a supravieţuit, în ultimii trei ani, doar prin grija Astra, care i-a livrat circa 23 milioane euro, conform raportului ASF. În replică, Băsescu & Co. au încercat în zadar să-i discrediteze pe cei de la ASF, pe motiv că salariile lor ar fi prea mari. Manevra a avut însă un paradoxal efect de bumerang - lumea a căpătat încredere în cei de la ASF, mai ales că-ţi trebuie ceva tupeu şi integritate ca să sari la gâtul celui mai puternic (la prima vedere) asigurător din ţară. În plus, ne aducem cu toţii aminte ce salarii aveau şefii celor trei comisii care formează acum ASF (Asigurări, Pensii Private şi Valori Mobiliare) pe vremea lui Boc. La acea vreme, remuneraţiile erau aproape triple faţă de cele de azi şi niciun portocaliu nu se plângea. Ba mai mult, rapoartele corpului de control al Guvernului Ponta au relevat, în 2013, că pe lângă remuneraţiile şi primele de neam prost, instituţiile respective spărgeau sume absurde pe protocoale şi maşini de serviciu. „Cred că domnul preşedinte este foarte supărat că unul dintre sponsorii săi, patronul Astra (Dan Adamescu), are probleme. De aia s-a apucat să-i critice pe cei de la ASF. Veniturile arbitrilor pieţelor financiare nu sunt de ieri, de azi, ci de ceva vreme. Aş fi fost foarte fericit dacă Băsescu ar fi formulat astfel de solicitări când foştii şefi ai comisiilor, numiţi de PDL, aveau salarii duble şi chiar triple faţă de cele din prezent (care oricum sunt foarte mari)”, a declarat ieri premierul Victor Ponta. Ulterior, Ponta a mai spus că preşedintele Băsescu a fost „foarte apropiat de Astra în toate campaniile electorale”. „Cred că legea trebuie să îşi spună cuvântul şi cine a deturnat fonduri trebuie să plătească, chiar dacă le-a deturnat, ştiu şi eu, pentru vreo campanie electorală“, a punctat premierul. Cu o zi în urmă, „cucul de la ora şase“ (Băsescu, evident) ceruse Parlamentului revocarea imediată a întregii conduceri a ASF, susţinând că instituţia „este o cloacă unde şi-au găsit loc de parcare toţi clienţii politici, altfel profund incompetenţi şi nepregătiţi pentru această muncă“.

PRESIUNI LA ADRESA ASF ASF a anunţat, marţi, că a instituit procedura de redresare financiară prin administrare specială a companiei Astra, aflată în proprietatea omului de afaceri Dan Adamescu, a suspendat acţionarii şi conducerea şi a numit firma KPMG ca administrator special. Proprietarul Astra s-a declarat şocat de decizia ASF şi a spus că autoritatea de reglementare şi-a încălcat propria normă în privinţa paşilor pe care trebuia să îi urmeze în cazul în care un asigurător se confruntă cu probleme: „Ei zic că suntem subrezervaţi şi că ar trebui să aducem capital. Noi am propus o majorare de capital social de 140 milioane lei, dar nu am primit niciun răspuns. În urma deciziei ASF, pericolul este un dezastru naţional. KPMG va avea nevoie de luni ca să înţeleagă situaţia Astra. Ei au aruncat o bombă, în condiţiile în care specificul pieţei impunea discreţie“. Potrivit omului de afaceri, care citează un material apărut într-un ziar din Austria, dacă liderul pieţei din România se clatină, şi alţi asigurători locali, respectiv subsidiarele locale ale VIG şi Uniqa, vor fi afectaţi. La rândul lor, cei de la ASF spun că au primit avertismente din piaţa asigurărilor că, în cazul unor decizii dure la adresa Astra, vor fi demişi: „Am ignorat avertismentele şi am luat toate deciziile care se impun din analiza deficienţelor constatate la Astra. ASF nu răspunde la niciun fel de demersuri de intimidare“.