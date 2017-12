Atenție! Liderii europeni nu realizează că a început războiul religiilor

13:09:20 / 28 Iulie 2016

Eroare la patrat ...

Bre , pe europeni ii doare in nadragi atat de religie cat si de religiozitate ! Atat in tarile catolice , cat mai ales in cele protestante , modernitatea a fost promovata si modelata de catre intelectualii laici . Bisericile si-au pierdut privilegiile si influenta incepand cu Renasterea si Umanismul , iar Revolutia franceza a pus capac oricarei legaturi morganatice cu clerul conservator , in toate statele civilizate . Stiintele au dat lovitura de gratie oricarei determinari supranaturale , iar plimbarile cu moaste , foarte rare , au devenit subiecte de bancuri chiar si pentru crestinii practicanti , aia 5-10 % ... Deci , intre ce religii este razboi ? Occidentul inseamna spatiul acela supradezvoltat , bazat pe inalta tehnologie si stiinte , pe drepturi cetatenesti reale , iar statele , cate sunt , au fundamente solide pentru ca sunt laice atat in constructie , cat si in manifestare ! A se vede ca nu exista terorism islamic in statele crestine majoritar ortodoxe . De ce ? A se citi Max Weber cu mare atentie in acest sens ! Ca idee , globalizarea nu convine elitelor religioase nici musulmane , nici ortodoxe . Modernizarea acestor state ar insemna pierderea influentei asupra massei populatiei , adica o scadere drastica a deverului de catre clerul musulman si ortodox . Nivelul de scolarizare , atat in statele islamice , cat si in cele ortodoxe , sunt mult sub nivelul statelor occidentale catolice , si mai ales , protestante . Tarile nordice , in ecuatia asta , au cel mai performant invatamant si cel mai inalt grad de tehnologizare , dar si religiozitate infinit mai mica decat in statele ortodoxe si mai ales musulmane . Conservatorismul este caracteristic acestor societati , iar democratia , firava asa cum este , se sufoca oricum sub povara prostiei si religiei promovate de popi si calugari , dar si de politicieni mafioti , corupti si fara caracter ! Acestora nu le prieste globalizarea , care vine cu modernizarea , de la fundamente , construind societati deschise , democratice , pluraliste , fara discriminari de rasa , sex si convingeri politice sau filosofice . Aceste popoare care nu reusesc sa se modernizeze de ceva secole , pentru ca au o povara istorica legata de mostenirea religioasa in primul rand , apoi de lipsa elitelor intelectuale stiintifice si politice responsabile , dublate de caracter si daruire , vor ramane popoare in deriva , spatii gri , neintegrate , bantustane , de unde se vor alege teroristii , manglitorii , sclavii si servitorii , a caror existenta minora nu va mai conta in istorie , nu va mai interesa pe nimeni ...