19:21:22 / 23 Ianuarie 2019

Sensul unic pe aleea Zmeurei dinspre Str. Tulcei spre strada Soveja Măsura luată de Primăria Municipiului Constanța cu avizul Serviciul Rutier Constanța de a limita circulația autovehiculelor în ambele sensuri pe Aleea Zmeurei apreciez ca este un abuz și lipsa de respect pentru posesorii de autovehicule ce locuiesc în blocurile situate în perimetrul delimitat de B dul Tomis, strada Soveja, Aleea Zmeurei și strada Tulcei și au locuri de parcare plătite, din următoarele motive: - Risipa de resursa (combustibil, cauciucuri, lubrifianți) și de timp (de ex. pentru a ieși în B dul Tomis trebuie sa parcurg cel putin 5 Km în plus, ceea ce însemnă chiarşi 20 de min în orele de vârf în loc de 2-3 min şi 3-400m). - Aglomerația pe strada Zmeurei e provocata de parcarea neregulamentara a mașinilor personalului de la Garda de Coasta, aspect care se petrece pe timpul zilei. - Dacă se dorea fluidizarea atunci SENSUL UNIC ar fi trebuit să fie dinspre strada Soveja către strada Tulcei. In concluzie sper că după perioada de probă de 30 de zile, măsura să fie suspendată, să se revină la situația anterioară, sau sensul să fie schimbat astfel încât ieșirea în B dul Tomis să fie posibilă mai facil în timp mai scurt și cu consum de motokilometri rezonabili pentru locuitorii abuzaţi de această măsură.