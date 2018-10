Au început lucrările la Cazino. Ce se întâmplă?

15:34:44 / 22 Octombrie 2018

Administratia doarme sau lipseste cu desavarsire

Se poate face ceva in orasul asta doar daca vine o firma care face gratuit? Dar impozitele noastre ce faceti cu ele, domnule primar, in afara de studii, proiecte si site-uri de oportunitati pentru investitorii straini, miere curata cum spune Fagadau? Or sa vina aia si or sa plece instant cand o sa vada un oras aflat in moarte clinica din toate punctele de vedere ...