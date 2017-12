Audieri extinse pentru transportul de muniţie de care a fost legat numele Băsescu

Ministrul Apărării, democrat - liberalul Mihai Stănişioară, s-a prezentat, ieri, la audierile din comisiile parlamentare reunite de Apărare, pentru a da explicaţii despre delaborarea muniţiilor şi înzestrarea Armatei, dar şi despre informaţiile apărute recent în presă despre programele de delaborare. În cadrul audierilor, Stănişoară a precizat că activităţile tehnice cu armament, muniţie şi materiale explozive sînt reglementare prin instrucţiuni proprii ale Ministerului Apărării Naţionale (MapN) şi se supun prevederilor legale. Stănişoară a explicat că destinaţia acestora se stabileşte în funcţie de clasificarea muniţiei, care poate fi bună, atipică sau periculoasă. La finele audierilor, ministrul Apărării a afirmat că „s-a înţeles foarte limpede că nu are nicio legătură acest aşa-zis caz (Băbeni) cu MapN”. „Cazul Băbeni nu are legătură cu MApN, singura competenţă exercitată de minister a fost de a aviza compania care a realizat importul în vederea obţinerii licenţei de import a muniţiei”, a spus Stănişoară. Parlamentarii din comisiile reunite de Apărare din cele două Camere au făcut apel la ministrul Stănişioară pentru a le sprijini amendamentele pe care le vor face la proiectul de lege privind reorganizarea agenţiilor, pe care Guvernul îşi va asuma răspunderea, în sensul de a nu desfiinţa ANCEX şi Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială. Preşedintele Comisiei de Apărare din Senat, Teodor Meleşcanu, a arătat că i-a transmis ministrului Stănişoară că, dacă aceste agenţii se desfiinţează, se crează baza pentru preluarea acestor activităţi de către firme şi societăţi private care pot să ridice probleme chiar mai mari decît cele de pînă acum. Întrebat dacă în timpul audierilor lui Stănişoară au fost puse întrebări despre implicarea fratelui preşedintelui Traian Băsescu, Meleşcanu a spus: „Nu direct, dar cînd m-am referit la necesitatea păstrării agenţiilor pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială m-am gîndit în primul rînd la faptul că orice societate privată care va prelua activităţile de la această agenţie va prelua bani în buzunarele proprii, indiferent cum se numesc proprietarii respectivi, mai ales că nu e unul singur. Şi va păgubi statul, pentru că la agenţie comisionul intră la bugetul de stat, nu în buzunare proprii”. La finalul audierii lui Stănişoară, Meleşcanu a declarat că Ministerul Apărării a explicat „foarte clar” că are competenţe doar în ce priveşte delaborarea muniţiilor care îi aparţin, astfel că audierile vor fi extinse la MAI şi ME: „Una dintre concluzii este că ar trebui, pe de o parte, să extindem audierile noastre probabil şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor, DGIPI şi la Ministrul Economiei - cel care coordonează compania Romarm şi alte companii care se ocupă de producţie specială, pentru că se pare că lucrurile nu sînt sub un control aşa cum ar trebui să fie”. Tot ieri, directorul SRI, George Maior, a declarat, după audierea la Comisia de control asupra activităţii SRI, că nu există niciun fel de legătură între transportul de muniţie ce implica numele fratelui preşedintelui şi aspecte legate de terorism. George Maior a spus că a dorit să facă această precizare „pentru că interesează în cel mai înalt grad siguranţa naţională”. În altă ordine de idei, directorul SRI, George Maior, crede că discursul de factură autonomistă „se va intensifica şi mai mult”, în perioada următoare, „din cauza unor circumstanţe politice şi electorale”. George Maior a făcut această afirmaţie după ce a fost prezent la Comisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI, unde a discutat cu parlamentarii în legătură cu unele aspecte legate de evenimentele de la Odorheiu Secuiesc.