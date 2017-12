Autocar cu 25 de români, prăbușit într-o râpă în Bulgaria

Tragedia rutieră petrecută în vara anului 2013 în Muntenegru, soldată cu decesul a 19 persoane şi rănirea altor 29, a fost la un pas să se repete duminică dimineața, în jurul orei 5.00, în Bulgaria. Un autocar aparținând firmei bucureștene Camira Eurotrans, în care se aflau 25 de români, a căzut într-o râpă dintr-o zonă de munte, mai exact în pasul Republika, situat între localitățile Gurkovo și Veliko Târnovo, la 200 de km de granița cu România. În urma accidentului, o femeie de 27 de ani a murit pe loc, șase persoane au fost grav rănite și opt au suferit leziuni ușoare. Potrivit anchetatorilor, românii se întorceau dintr-o vacanță petrecută în stațiunea Kusadasi, din Turcia. Din primele cercetări efectuate de polițiștii bulgari s-a stabilit că șoseaua pe care circula autobuzul era umedă, iar șoferul ar fi intrat cu viteză prea mare într-o curbă, a pierdut controlul volanului și a aterizat în prăpastie. Unii dintre pasagerii care au scăpat cu răni ușoare au spus că dormeau în momentul accidentului. „Când am coborât din autocar, am alunecat pe asfalt. Am văzut că era mâzgă pe jos”, a afirmat un pasager. Autocarul era condus de un român în vârstă de 44 de ani, care nu băuse alcool înainte de a se urca la volan. El urmează să fie testat şi privind consumul de alte substanţe interzise. ADUȘI CU ELICOPTERELE LA BUCUREȘTI La locul accidentului s-au deplasat ataşatul pe afaceri interne al României şi reprezentanţi ai Consulatului Român în Bulgaria, evenimentul fiind gestionat de un grup interministerial din care fac parte şi reprezentanţi ai Ministerului de Externe. Potrivit secretarului de stat din MAI, Raed Arafat, cei șase răniți au fost aduși pe calea aerului, cu două elicoptere SMURD și unul aparținând Inspectoratului General de Aviaţie, la spitalul Floreasca, din București, după ce au fost stabilizați la o unitate medicală din Veliko Târnovo. Reprezentanţii firmei Camira Eurotrans au anunţat că 18 dintre pasagerii care nu au necesitat îngrijiri medicale vor fi aduşi acasă cu un alt autocar al societății.