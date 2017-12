Axiopolis Cernavodă a cucerit Supercupa județului Constanța la fotbal

Sezonul fotbalistic 2015-2016, pe plan județean, a luat sfârșit sâmbătă, când Axiopolis Cernavodă, campioana Ligii a IV-a, și Victoria Mihai Viteazu, câștigătoarea fazei pe județ a Cupei României, și-au disputat Supercupa județului Constanța, la Cernavodă. Trofeul, care a fost decernat în premieră absolută pentru fotbalul constățean, a intrat în posesia formației gazdă, care și-a confirmat statutul de cea mai bună echipă din județ, dar și promovarea în Liga a 3-a, obținută după barajul cu Venus Independența. Scorul partidei a fost 3-1, prin golurile înscrise de Dogaru (21), Moise (59) și Ivan (86), respectiv Arău (82). Au arbitrat George Lazer, Gabriel Bodnar și Silviu Gheorghe, iar observatori au fost Lucian Cîrjă, Stere Guteanu și Ioan Gheorghică.

Au evoluat formațiile: Axiopolis (antrenori Vasile Enache, Vasile Gheorghe și Dobrin Chirilă): Radu Mirică (61 George Celnicu) - George Rusu, Cătălin Lefterică, Gheorghe Andreescu, Cosmin Hristu - Onur Regep, Marius Hristu - Daniel Dogaru (61 Romică Ivan), Denis Husein (56 Andrei Celnicu), Marius Fotescu (57 Claudiu Enache) - Nicolae Moise; Victoria (antrenor Cătălin Agafiței): Cătălin Cranta - Ionuț Stoian, Alex Chiru, Sorin Bogleș, Andrei Mușat - Ștefănel Olar, Marius Jalbă (56 Cristian Arău) - Marius Chehaia (80 Victor Brumă), Cristian Crecan (69 Răzvan Dîrnă), Nicolae Ivanov - Bogdan Rînjă (65 Mihăiță Nicolae).

„Am încheiat foarte bine un sezon de excepție pentru orașul Cernavodă. Am constatat asta și prin afluența de public la Supercupă, iar lumea a fost foarte bucuroasă pentru această promovare. Am văzut oameni fericiți prin oraș, pentru că demult nu au mai trăit o asemenea bucurie”, a declarat Vasile Enache, antrenor pentru care această promovare a fost a patra din carieră, după cele două obținute cu Callatis Mangalia (în Divizia B) și una cu Cimentul Medgidia (în Divizia C). Jucătorii de la Axiopolis au intrat în vacanță pentru două săptămâni, reunirea fiind prevăzută pentru data de 18 iulie 2016.

„Ne-am dus puțin nepregătiți la acest meci, pentru că aveam doi titulari absenți, Ștefan Corbu și Viorel Gheorghe, iar eu eram accidentat la gambă, așa că am completat lotul cu juniori. Partida a fost echilibrată și cred că puteam realiza mai mult, dacă nu primeam primul și ultimul gol pe greșeli individuale. Victoria gazdelor este meritată, dar eu sunt mulțumit de replica pe care am dat-o unei echipe mult mai pregătite ca a noastră. Avem ambiția ca anul viitor să reușim să fim și noi ca ei, să încercăm să ne batem pentru promovare”, a afirmat Cătălin Agafiţei.

„S-a jucat ca la un meci amical din punctul de vedere al comportamentului în teren și al respectului între jucători, dar partida a fost și foarte disputată, de un bun nivel”, a spus Stere Guteanu, care este și secretar general al Asociației Județene de Fotbal Constanța

AJF a folosit acest prilej pentru a premia echipa din Cernavodă după ce s-a clasat pe primul loc în Liga a IV-a și după ce a promovat în Liga a 3-a. Astfel, pe lângă un trofeu, jucătorii, antrenorii și conducătorii lui Axiopolis au primit fiecare câte o diplomă. Înaintea Supercupei, fiecare jucător a fost prezentat publicului, care și-a aplaudat cu generozitate favoriții. După meci, Axiopolis a primit un trofeu și o diplomă pentru câștigarea Supercupei, iar Victoria a primit o cupă și o diplomă.

