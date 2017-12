Barack Obama nu a fumat încă la Casa Albă

Preşedintele american a declarat, miercuri, că nu a fumat nicio ţigară de la instalarea sa la Casa Albă, la 20 ianuarie. Întrebat dacă a renunţat la fumat de la instalarea la Casa Albă, Barack Obama a răspuns: “Nu, nu am afumat aici şi ştiţi, uneori este greu, dar mă abţin”. Acesta nu a menţionat că a renunţat la fumat de cînd a devenit preşedinte. Nu a fost văzut decît foarte rar fumînd în public, dar biografii săi susţin că îi este foarte greu să reziste ţigărilor. Soţia sa, Michelle, nu ar fi acceptat ca acesta să participe la alegerile prezidenţiale decît cu condiţia să îşi vadă cele două fiice cel puţin o dată pe săptămînă în timpul campaniei şi să renunţe la fumat.

Prima familia a Americii rămîne extrem de populară. De la învestirea în funcţie, familia Obama este însă mai protejată de porotocolul Casei Albe. Astfel, un fabricant de jucării din SUA a luat decizia să redenumească două păpuşi lansate pe piaţă sub numele Malia şi Sasha, acţiunea fiind salutată de Prima Doamnă Michelle Obama. Păpuşile, lansate sub numele Minunata Malia şi Dulcea Sasha, vor fi redenumite Minunata Mariah şi Dulcea Sydney. Producătorul de jucării Ty Inc a precizat că a decis să schimbe numele păpuşilor pentru a nu supăra familia Obama, după ce soţia preşedintelui american a declarat că folosirea numelor fiicelor ei este nepotrivită. Conform informaţiilor existente pe piaţă, compania nu a utilizat ca model în realizarea păpuşilor imaginea fiicelor preşedintelui. Producătorul a apelat, însă, la numele lor pentru că ele se potrivesc cu cele ale păpuşilor, pe care le fabrică deja. Păpuşile făceau parte din colecţia Ty Girlz şi au fost puse în vînzare în ianuarie, alături de Bubbly Britney, Lucky Lindsay şi Precious Paris. În prezent, pe site-ul companiei, profilurile Marvelous Malia şi Sweet Sasha sănt acoperite de un banner roşu, care menţionează retragerea lor de pe piaţă. Pe de altă parte, compania a anunţat că profiturile rezultate din vînzarea păpuşilor originale vor fi donate unor organizaţii caritabile.