Bărbatul care a împușcat mortal o femeie în Oradea a fost prins

Bărbatul care a împușcat mortal o femeie în Oradea şi a rănit un bărbat a murit în drum spre spital, după ce, când a fost prins, sâmbătă, într-un apartament din oraş, a sărit de la etajul patru al unui bloc. Din cauza rănilor grave, acesta a decedat în drumul spre spital.

Bărbatul care a împușcat mortal o femeie și a rănit un bărbat a fost prins, sâmbătă, într-un apartament din Oradea, unde polițiștii au fost și vineri, dar nu l-au găsit. Sâmbătă, în încercarea de a scăpa, individul a încercat să sară de la etajul patru şi a suferit răni grave, iar în drum spre spital, a murit.

Surse judiciare au declarat, sâmbătă seara, că Adtian Hladii a suferit răni foarte grave după ce a sărit de la etaj.

„Polițiștii și procurorul de caz au descins într-un imobil din Oradea iar bărbatul a sărit de la etajul patru, unde se afla apartamentul în care locuia, și a suferit răni extrem de grave. A fost chemat un echipaj medical pentru acordarea primului ajutor, iar în drum spre spital bărbatul a decedat”, au spus sursele citate.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Maria Cotrău, a declarat, sâmbătă, că anterior, pe numele lui Adrian Hladii se ceruse de către procurori un un mandat de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor, omor, uz ilegal de armă și port ilegal de armă.

Tânăra de 24 de ani, Dalia Duca, împușcată mortal de Hladii, a fost înmormântată sâmbătă în Oradea.

UCIGAȘUL TINEREI DE 24 DE ANI A MURIT SĂRIND DE LA ETAJUL PATRU AL UNUI BLOC DE LOCUINȚE

Adrian Hladii, presupusul ucigaș al tinerei Dalia Duca, de 24 de ani, pe care a răpit-o, ulterior aceasta fiind găsită împușcată în cap, prins în cursul serii de sâmbătă, s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc de locuințe și a murit, a declarat, pentru Agerpres, managerul Ambulanței Bihor, Gheorghe Pintea.

"Criminalul e mort, acum îl duc la Medicina Legală. S-a aruncat de la balcon", a declarat Gheorghe Pintea.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Dinu, a confirmat evenimentul care a avut loc în jurul orei 19,00.

"Pot să vă spun că a fost prins într-o locație din municipiul Oradea, din cartierul Nufărul, pentru care poliția a avut mandat de percheziție, unde noi am fost și ieri și nu era. Azi am dorit să ne întoarcem, am fost în echipă împreună cu procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunal, când a ajuns poliția cu procurorul la ușă, el a sărit pe geam, de la etajul patru. A fost transportat cu salvarea. Am înțeles că a decedat", a spus Alina Dinu.