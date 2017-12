Băsescu: Abuzul în serviciu, instrument de ţinere sub control a clasei politice

08:55:35 / 05 Mai 2017

ABUZAM DE ABUZURI

Sa facem abstractie de dorintele dlui Basescu si sa incercam sa intelegem ce inseamna in primul rand notiunea de " abuz " . Conform DEX : " incalcare a legalitatii, fapta ilegala . abuz de putere " . Suntem sanctionati daca abuzam de bautura ajungand la spital sau la cimitir . Abuzul sexual are si el consecinte neplacute , desi nu oricine este in stare sa-l faca . Si mai sunt si alte soiuri de abuzuri , sanctionate intr-un fel sau altul . Ei bine , sunt unii care abuzeaza de rabdarea noastra si vor sa ne convinga de faptul ca abuzurile politicianistilor , a celor care ne administreaza viata , impozitele si averea ţării trebuie tolerate . Motivatia unora ca au aprobat unele activitati care s-au soldat cu consecinte penale , fara sa cunoasca consecintele , sau ca urmare a faptelor subaltenilor lor , este total nejustificata si de condamnat . In primul rand ca toti cei numiti in functii de raspundere trebuie numiti datorita competentei lor si cunoasterii problemelor ce urmeaza sa gestioneze , nu sa le invete dupa ce au fost numiti doar in virtutea ca a oferit sefului de partid limba sa groasa pentru rezolvarea problemelor de igiena . Este drept ca Romania trebuie sa aiba o clasa politica " nepresata " , dar nu una de politicianisti corupti , demagogi si incompetenti care ne preseaza , ne striveste pe noi . Daca in conditiile existentei unei astfel de legi , politicianistii comit adevarate crime politice , economice sau sociale , ne putem imagina ce vor face cand nu va mai exista nicio ingradire . cand nu vor mai fi " nepresate de institutiile de forta ". Revenind la dl Basescu , suntem siguri ca la mijloc este si abuzul " de frate " in sensul ca iti poti permite orice daca ai un frate presedinte . Si mai trebuie spus ceva . De la o vreme , dl Basescu si altii ca el abuzeaza de rabdarea noastra . Vorba stramosului nostru Cicero : " Quousque abutere , Catilina , patientia nostra ? " . sau mai pe romaneste , pana cand veti abuza , de indiferenta noastra ? Nu va este teama ca noi , abuzatii , iar iesim in strada , la plimbare , in timp ce vinovatii de abuzuri continua sa abuzeze ?