Băsescu, chemat să dea socoteală procurorilor

22:47:10 / 17 Martie 2015

Jigodia a iesit afara!!!

Din 2004 urmaresc pe acest Mega Infractor , Criminal , Tradator , DIversionist sicel mai mare CORUPT si TERORIST roman, numit- traian basescu= Cred ca nu mai are rost sa-l critic si eu , sau mai bine zis sa mai arat in 10.000 de pagini cine este acest MARLAN crescut in COCINA DE PORCI, spalat cu ZOAIE si LATURI, individ SADIC si SCHIZOFRENIC , care timp de 10 ani a INROBITT romania si poporul roman Nu-i vreau moartea cum a actionat el ca sa-l impuste pe Nicolae Ceausescu , dar pentru toate RELELE,URA si VRAJBA pe care a DICTAT-o Si condus-o cu VENIN SERPESC, acest PIRAT merita sa faca PUSCARIE cel putin 20 de ani la ocnele de sare,. Dumnevoastra tot bagandul in seama , continuati sa-i acordati spatii de emisie si sa-si EXPUNA TOATE DIVERSIUNILE CREZAND CA VA SCAPA DE RASPUNDERE ca Regele CORUPTIEI in fruntea PDL si PMP laga gasca lui din care nu trebue uitati; Stolojan, Stoica, Macovei, Morar, Videanu, Blaga, Anastase, Boagiu,Berceanu si toti cei care azi sunt saltati de DNA., Cred ca Justitia si Procororul General D-l NITU va fi capabil sa stopeze pentru totdeauna NEBUNEALA acestui individ.,