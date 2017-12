Băsescu, preşedintele unui nou partid! Vezi despre ce este vorba!

12:15:13 / 27 Iunie 2017

Catre PANSELUTZA ?!

Ești băsistă, pardon Johannistă, ori că spui băsistă ori că spui Johannistă este același lucru, că cei doi : båsescu și johannis sunt : " frați de cruce ", " tusea și junghiul ", " sacul și petecul "...... , adică se completează unul pe celalalt, defapt Johannis kw, îi ține locul lui băsescu traian, pentru ca båsescu traian, să fie sigur că nu are să pățească ceva, după câte rele a făcut poporului român, în cei zece ani de chin pentru oamenii acestei țări, România : tăierea salariilor și pensiilor, fără a majora și indexa salariile și pensiile și avea de gând ca să numai dea salariile și pensiile, băsescu traian și toate " bestiile cu chip de om " din jurul lui, au fost adevărați criminali, pe când ei sporeau în avuții și desfătare, sunt fără milă și fără dragoste de Dumnezeu și oameni, așa cum face și johannis kw, dar sub altă ordine de idei : plimbări, deplasare la Sibiu în fiecare săptămână ori 54 / an și retur, amenajarea palatului Cotroceni și poporul român suferă din cauza vieții grele și împovărarea cu taxe și impozite diferite și diverse, salariile și pensiile oamenilor sunt jignitoare după munca prestată, ei, președinții johannis kw și båsescu traian, trăiesc atât de bine în lux și desfătare, de parcă ar fi muncit suuuuuuute de ani și noi, oamenii de rând, ne uităăăăăm cu jind și înghițim în sec, cum de este posibil așa ceva, unde este dreptatea și modestia unor oameni ca și noi, românii acestei țări, că și ei sunt tot niște oameni, că doar nu sunt superoameni ?!