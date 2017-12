Băsescu vrea vila de vânătoare a lui Ceauşescu din Covasna

Ochii românilor sunt aţintiţi, de la alegeri încoace, pe actuala guvernare, cu speranţa că lucrurile vor începe să se schimbe în bine cât mai curând. Nemaifiind în centrul atenţiei, preşedintele Traian Băsescu are o oarecare libertate de mişcare. Există în popor o expresie care spune despre un bărbat care face ce vrea că e singur la nevastă... Ei bine, Băsescu se simte singur cu nevasta numită România. Ca atare, i-a venit ideea de a solicita Guvernului ca vila de protocol din staţiunea Covasna şi aflată în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) să fie scoasă de pe lista imobilelor care urmează să fie vândute şi să rămână, în continuare, în domeniul public. Dezvăluirea a fost făcută într-o emisiune televizată. Povestea a început în 2007, la puţin timp după ce a câştigat alegerile, primul mandat, când Guvernul Tăriceanu a făcut o listă cu vile de protocol pe care ar vrea să le vândă sau să le valorifice, intrând astfel în circuitul turistic. Acest lucru nu a fost posibil însă în ceea ce priveşte vila de Covasna, pentru că Băsescu a solicitat Executivului, în 2007, ca acea casă de unde făcea declaraţii la începutului acestui an să fie scoasă de pe lista celor care urmează să fie vândute. Această casă de la Covasna a fost vila de vânătoare a lui Nicolae Ceauşescu. Oare de ce tânjeşte şeful statului după acea vilă? Nu i s-o mai potrivi casa din Mihăileanu?