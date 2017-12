Bivolaru, în sfârşit, în România, după 12 ani de urmărire internaţională

Aducerea lui Gregorian Bivolaru în România, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de şase ani primită pentru comiterea de act sexual cu un minor, vine după aproape 12 ani în care liderul MISA a fost căutat de autorităţile române, acesta fugind din ţară în 2004 iar în 2005 primind azil politic în Suedia.

Povestea sa începe în seara de 17 martie 2004, când poliţişti, jandarmi şi procurori au declanşat o amplă acţiune împotriva membrilor Mişcării de Integrare Spirituală în Absolut (MISA), condusă de Grigorian Bivolaru. Acţiunea are numele de cod "Christ" şi a fost declanşată în urma mai multor plângeri împotriva mentorului MISA, făcute de părinţii unor tineri atraşi în această mişcare considerată a desfăşura activităţi imorale. Acţiunea a continuat şi în zilele următoare, fiind făcute percheziţii în peste 20 de imobile în care aveau loc activităţi de video-chat-uri pornografice şi erotice cu utilizatori din străinătate. Din subsolul mai multor imobile au fost ridicate tone de aparatură, cărţi, casete şi reviste pornografice. Peste o sută de persoane au fost apoi audiate.

La 20 martie, mai mulţi adepţi ai MISA, majoritatea femei, s-au dus la Institutul Naţional de Medicină legală pentru a le fi eliberate acte prin care să dovedească că nu au consumat droguri. În aceeaşi zi, ancheta în cazul MISA s-a extins şi la Iaşi, după ce asupra a doi bărbaţi care au vrut să iasă din România prin punctul de trecere Sculeni au fost găsite casete cu conţinut pornografic. Acţiunea forţelor de ordine continuă şi pe 21 martie 2004, două camioane încărcate cu aparatură electronică şi materiale pornografice fiind încărcate din subsolul unui alt imobil din cartierul Ferentari. De asemenea, au fost ridicate documente contabile, sume mari în lei şi valută, cantităţi importante de bijuterii şi aparatură electronică, pentru transportul lor fiind necesare cel puţin şase camioane. Gregorian Bivolaru, liderul Mişcării pentru Integrarea Spirituală în Absolut (MISA), este căutat de Poliţia Română. O zi mai târziu, în data de 22 martie, ministrul Controlului, Ionel Blănculescu anunţa că, la cererea Parchetului, oficialii Gărzii Financiare vor interveni în anchetarea MISA, întrucît unul din capetele de acuzare în acest caz va fi evaziunea fiscală.

În 24 martie, liderul MISA susţinea, într-o declaraţie difuzată de BBC, că ancheta vizând adepţii mişcării sale a fost ordonată de un om politic cu funcţie importantă în stat şi că toate acuzaţiile la adresa lui sunt "calomnii flagrante". Ziua de 26 martie a marcat începerea urmăririi penale împotriva lui Grigorian Bivolaru, în dosarul 720/ P/ 2003, pentru săvîrşirea infracţiunilor de acte sexuale cu o minoră şi perversiuni sexuale. El ar fi oferit şi dat minorei şi alte foloase în scopul de a întreţine raporuri sexuale cu aceasta, infracţiuni ce se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

Bivolaru încearcă să iasă din ţară!

Două zile mai târziu, Bivolaru a încercat să iasă ilegal din ţară, ajutat de un vameş de la Sfântu Gheorghe, însă a fost prins de poliţiştii de frontieră de la punctul de trecere Nădlac. A doua zi, procurorii Parchetului Judecătoriei Arad au decis începerea urmăririi penale împotriva liderului MISA, sub acuzaţia de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, însă şi-au declinat competenţa în acest caz în favoarea Parchetului Curţii de Apel Bucureşti. După-amiaza, Grigorian Bivolaru a fost transportat la Bucureşti cu un autoturism al Poliţiei de Frontieră. În noaptea de 29 spre 30 martie 2004, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea lui Grigorian Bivolaru, pentru că, în perioada 2002-2004, a abuzat de influenţa "ce derivă din organizarea şi desfăşurarea unor cursuri specifice, a întreţinut în mod repetat acte sexuale şi de perversiune sexuală cu o minoră, cooptată în prealabil ca practicantă a cursurilor yoga, în cadrul MISA". În 30 martie, membrii MISA au organizat un protest la Bucureşti. În timpul acestuia, membri străini ai organizaţiei au anunţat că vor sesiza forurile europene cu privire la "grave încălcări ale dreptului la libertate" atît în cazul Bivolaru, cît şi în cadrul organizaţiei din care fac parte. O zi mai târziu, Curtea de Apel Bucureşti judeca recursul înaintat de Grigorian Bivolaru, privind arestarea lui preventivă pentru 29 de zile, dispusă de Tribunalul Bucureşti, iar o zi mai târziu, liderul MISA a fost eliberat.

4 iunie 2004: Bivolaru a fost dat în urmărire generală după ce s-a sustras urmăririi penale. În aprilie 2005, liderul MISA este arestat, în Suedia, iar șapte luni mai târziu autorităţilor române li s-a respins cererea de extrădare a acestuia pe motiv că fondatorul MISA ceruse azil politic.

În timpul procesului, în anul 2012, unii dintre martori au povestit în detaliu practicile la care au fost invitaţi să participe: "Mi se spunea să fim mai deschişi în principal sexual. Ei spuneau că totul este permis atâta vreme cât invocai o rugăciune către Dumnezeu. (...) Mi s-a propus la un moment dat să fac sex pe morminte. Mi s-a spus atunci că în felul acesta mă apropii de zeiţa Kali, cunoscută drept zeiţa morţilor, lucru pe care eu l-am refuzat. (...) Mi s-a spus că sunt o inhibată şi că nu pot evolua. După aproape un an l-am cunoscut, la Herculane, pe Gregorian Bivolaru, la o întâlnire a cursanţilor din prima săptămână a lunii mai 2004. S-au practicat acolo spirale, meditaţii şi sex în grup. Bivolaru stătea pe un fel de pupitru, iar prin faţa lui se perindau fete de toate vârstele. Am observat că cele care erau pe gustul lui erau alese şi chemate ulterior la Bucureşti, prin instructorii lor, de către Bivolaru. Şi eu am fost una dintre fetele chemate", a spus Luminiţa Stoienescu în faţa judecătorilor. În continuare, martora a detaliat tratamentele la care a fost supusă la venirea ei în Bucureşti, pe care le-a catalogat drept "degradante şi de natură a îndepărta o persoană de familie".



Povestea unei adepte

"M-a chemat în Ferentari, la o casă, unde se aflau băieţi şi fete. A venit şi el a doua zi dimineaţă, după care le-a mutat doar pe fete în strada Teleaga 25. Acolo am stat aproximativ două săptămâni. Ştiu că între celelalte aproximativ nouă fete cu care eram era şi una de clasa a XI-a. El venea de regulă dimineaţa pe la ora 4.00 pentru a lua masa. (...) Spre exemplu, dacă nu-i plăcea ceva la una dintre fete sau sucul nu era prea dulce, fata era tunsă la chelie, procedură denumită tapas, ceea ce însemna arderea karmei negative. (...) Vorba lui Bivolaru faţă de mine era: «Integrează-te odată!». Adică să mă adaptez regulilor lui, adică să le ascult.", a mai povestit femeia.

În luna mai 2012, reprezentanții Poliției Române au declarat că liderul MISA nu se mai afla în Suedia. "Există informaţii că Gregorian Bivolaru se află pe teritoriul altei ţări. Situaţia operativă nu permite dezvăluirea locaţiei unde se află acesta", a spus purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Raluca Seucan. În 2013, instanţa l-a citat pe Gregorian Bivolaru şi cu noul său nume, Magnus Aurolsson, fiind prima oară când este menţionat astfel în dosarul în care era acuzat de trafic de minori, pentru ca în același an să îl condamne definitiv la 6 ani de închisoare pentru întreținerea unui act sexual cu un minor. Bivolaru era însă de negăsit.

La începutul luni 2016, Gregorian Bivolaru figura pe lista Agenţiei poliţiei europene (Europol) alături de cei mai căutaţi infractori, printre care și Salah Abdeslam, căutat la acea vreme pentru implicare în atacurile teroriste comise la Paris în noiembrie 2015. În februarie 2016, liderul MISA a fost reţinut la Salonul de Anticariat Champerret, într-un cartier din nordul Parisului, fiind plasat în detenţie judiciară. Ulterior, autoritățile române au făcut toate demersurile pentru extrădarea sa. Vineri, 22 iulie 2016, după 12 ani, Gregorian Bivolaru este adus, în sfârşit, în țară.