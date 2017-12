„Black Sea Bike“, școala de promisiuni și minciuni a Primăriei Constanța

Uneori, avem senzația că trăim într-o buclă a timpului. Istoria se repetă atât de des în ultima vreme în Constanța încât avem senzația unui deja-vu continuu. Un anunț recent postat pe site-ul Primăriei Constanța ne-a trezit amintiri neplăcute despre eșecuri și proiecte neterminate ale actualei administrații. Este vorba despre un anunț de consultare a pieței prin care autoritățile locale cer opinia operatorilor economici despre costurile serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing din cadrul proiectului „Black Sea Bike”. Adică este vorba despre încă o procedură (a câta, oare?) din cadrul unui proiect pe care autoritățile locale nu au fost în stare să-l finalizeze timp de patru ani. PATRU ANI!!! Câte lucruri se pot realiza, oare, în acest timp? Chiar și un bloc, dacă ar fi construit, ar fi durat mai puțin.

CEVA SUNĂ CUNOSCUT

Trecând peste asta, anunțul postat pe site-ul Primăriei ne-a amintit de faptul că proceduri asemănătoare s-au derulat și în trecut, fără nicio finalitate. Lucrurile au rămas neschimbate, stațiile de biciclete arată în continuare ca niște obiecte neidentificate și inutile. Poate singurul lor scop ar fi acela de a ne stimula creativitatea, imaginându-ne că sunt suporturi de întins și bătut covoare, loc de graffiti, aparate de ocupat trotuarele și încurcat pietoni sau, de ce nu, momeală pentru vandali. Pentru că în halul ăsta s-a ajuns. Primăria a scos aproape 35.000 de lei din bugetul propriu ca să repare stații de biciclete ce nu au fost utilizate niciodată.

ARTA PROMISIUNILOR ȘI A MINCIUNILOR

Iar amintirile care ne bântuie cel mai tare legat de acest proiect sunt promisiunile ce s-au dovedit a fi minciuni sfruntate. De exemplu, în martie 2016, primarul Decebal Făgădău (care, apropo, se pregătea de campania electorală pentru alegerile locale) anunța că proiectul va fi GATA înainte de 30 iunie 2016. Timpul a trecut, dar stațiile de biciclete tot goale au rămas. Data-limită fost amânată pentru 15 septembrie 2016, însă, după cum era de așteptat, nu a fost respectată. În decembrie anul trecut am avut, însă, probabil cea mai mare surpriză legată de acest proiect. Pentru o zi, am crezut că totul a fost finalizat și că, în sfârșit, oamenii se pot plimba cu bicicletele achiziționate din bani europeni. Speranțele ne-au fost spulberate în momentul în care funcționarii de la Primărie ne-au lămurit că a fost doar o probă, cu promisiunea (din nou mincinoasă) că proiectul va deveni funcțional în primăvara lui 2017, dat fiind faptul că sistemul de bike-sharing nu poate fi utilizat în condiții de iarnă. În luna martie a acestui an, reprezentanții Primăriei Constanța au venit cu o altă explicație derutantă. Ei au spus că toate procedurile de achiziție privitoare la acest proiect (montarea rastelurilor, cumpărarea bicicletelor și a cartelelor magnetice etc.) sunt verificate de la începutul anului, așa că, până la finalizarea acestor acțiuni, rastelurile rămân goale. În plus, echipa de proiect trebuia să realizeze o ultimă procedură de achiziție, pentru asigurarea serviciilor de întreținere și supraveghere a stațiilor automatizate, precum și a serviciului de call-center. Și la momentul respectiv, am primit asigurări că sistemul va deveni funcțional înainte de începerea sezonului estival. Evident, nici în acest caz nu a ieșit pasența. La sfârșitul lunii mai, primarul Decebal Făgădău a evitat să mai dea un termen-limită, dar a spus că sistemul de bike-sharing va deveni funcțional, cu siguranță, în vară.

CÂND EXISTĂ ȘANSE SĂ FIE PUS ÎN PRACTICĂ

A trecut și vara, dar nu am avut nici măcar o bicicletă montată pe vreuna dintre cele 24 de stații montate în Constanța. Acum suntem deja în noiembrie, a venit frigul, așa că sistemul oricum nu mai poate fi pus în funcțiune. Cel mai probabil, și anul viitor vom avea parte de aceleași promisiuni și aceleași scuze. Abia prin 2019 vor începe să se miște lucrurile, exact la timp pentru campania electorală din 2020. Că, până atunci, lumea o uita de eșecuri și va pune ștampila tot acolo unde a pus-o și în 2016.