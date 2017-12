BNR e cumințenia pământului, urâciosule!

CU SURLE ȘI TRÂMBIȚE Discurs al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, la Alba Iulia. Tema - banca centrală e OK și face totul bine, iar toți cei care-o critică sunt niște urâcioși. În primă fază aflăm că rezerva internațională a României (aur plus 32 miliarde euro) se ține în afara țării, pentru că, altfel, și-ar pierde valoarea și nu ar mai asigura stabilitate. D-aia se cheamă „internațională“. Opozanții BNR spun altceva - cu aurul ăsta se fac tranzacții în pierdere (pentru țară), dar prin care banca centrală face bani (din comisioane etc.). Pe de altă parte, banca centrală notează că rezerva poate fi verificată în orice moment în sistemul de conturi. Trecem peste. Același Isărescu mai spune că, după mai bine de-un sfert de secol de tranziție, ne sunt livrate în sfârșit de BNR cele trei aspecte ale stabilității (prețuri, curs de schimb, sector financiar): „Noi considerăm că BNR livrează o inflație scăzută. Și nu este negativă. Stabilitatea cursului de schimb... este și ea un lucru asigurat. Leul este perfect convertibil. Stabilitatea financiară este o realizare, ceva livrat de BNR. Principala preocupare este ca banii milioanelor de deponenți din România să fie în siguranță“. Subiectul III - România și UE, iar Isărescu punctează că n-am fost pregătiți să aderăm, în 2007: „Am liberalizat contul de capital, în condițiile de inflație mai mare, dar dacă nu intram în 2007, nu știu dacă mai intram și pentru asta îmi asum toată responsabilitatea, că eu am negociat, ca premier (în 2000), momentul 2007 cu Romano Prodi (președintele de atunci al Comisiei Europene). El m-a avertizat de atâtea ori că nu suntem pregătiți“.

TRADUCEREA ȘI ADAPTAREA

Și-acum, analiză pe text. Fiind vorba de BNR, ne ajută expertul Florin Cîțu - „Isărescu a început prin a spune că este imposibil ca o bancă centrală să aibă mai multe obiective, pentru că are un singur instrument. Ce-a spus în „benerească“? Păi că este o tâmpenie să ceri asta de la o bancă centrală. E ceva ce nu poate să ofere. Și cine cere altceva... deja știi ce urmează. Discursul s-a încheiat triumfal, guvernatorul anunțând că BNR livrează trei bunuri, TREI, nu unul (stabilitatea financiară, a cursului și a prețurilor). Și da, BNR tot un singur instrument are, de unde reiese că instituția este specială. Face trei chestii cu un singur instrument. Trebuie protejată, clar. E un soi de freak al băncilor centrale“. Cîțu remarcă totuși că Isărescu n-a explicat ce se înțelege prin stabilitate. Pentru prețuri, spre exemplu, reperul este ținta de inflație (aia ratată constant de BNR). Dar, acum câteva săptămâni, guvernatorul a anunțat că nu-l interesează acest indice, își amintește analistul - „Aștept cu nerăbdare o explicație. Ce înțelege BNR prin stabilitate? Vreau un sistem de referință, ceva, orice, să nu ne mai țină în suspans“. Un lucru e cert - în ultimele luni, toată suflarea din BNR acuză de populism pe oricine îndrăznește să pună sub semnul întrebării performanța BNR. „Trebuie să mai zic ceva sau se înțelege unde bat?“, conchide Cîțu.