Boală cu mai multe fețe. România, pe locul 3 în Europa ca rată a mortalității

Țigările sunt cauza principală pentru BPOC, o boală de care probabil nu ați auzit, dar la care suntem pe locul 3 în Europa ca rată a mortalității. Simptomele sunt înșelătoare, așa că mulți fumători își dau seama că este ceva în neregulă mult prea târziu, informează Digi24. BPOC sau bronhopneumopatia obstructivă cronică are ca efect blocarea parțială a bronhiilor și deteriorarea țesutului pulmonar. Pe scurt, bolnavii nu mai respiră cum trebuie. D. Veronica Șurlea - medic primar pneumolog: „BPOC a crescut ca și incidență și în rata mortalității deja se situează pe locul 4 în lume datorită numărului mare de decese prin BPOC. Boală începe să se manifeste în jurul vârstei de 40 de ani, pentru că 80% dintre pacienții cu BPOC sunt persoane care fumează de 20-30 de ani“. Prof. dr. Miron Bogdan - medic primar pneumolog: „Și atunci când acest om, care de obicei e un fumător vechi, tușește și are expectorație, spune: Aaaaa, ia uite, e din cauza fumatului. Am și eu ceva, tuse tabacică...“. Dr. Magdalena Ciobanu - medic primar pneumolog: „Celebra tuse tabacică, considerată de mulți fumători ca normală, deși tusea nu este normală, la care se adaugă un grad de oboseală la efort. Acest efort poate să fie de la urcatul la 2-3 etaje până la efortul la activitățile casnice“. Prof. dr. Miron Bogdan, medic primar pneumolog: „Asta în termeni medicali se numește dispnee. Oamenii respiră greu. Și atunci, la început, având în vedere caracterul foarte insiduos al bolii, oamenii nici nu își dau seama“.

Din nefericire majoritatea pacienților pun simptomele pe baza lipsei de mișcare și ajung la medic după câțiva ani de la instalarea bolii, adică atunci când încep să respire greu chiar și în stare de repaus. De cele mai multe ori simptomele devin alarmante în urmă unei răceli mai puternice. O radiografie va elimina existența altor boli, însă cea care dă diagnosticul precis este spirometria. Iar cel mai important tratament este renunțarea la fumat. Dr. Veronica Șurlea, medic primar pneumolog: „Țigara este dăunătoare și dăunează procesul acesta inflamator caracteristic BPOC-ului prin produsele rezultate din arderea țigării. Se știe că prin arderea țigării rezultă peste 4 mii de componente dintre care peste 400 sunt dovedite cancerogenetice“. Un bolnav de BPOC trăiește în medie cu 10 ani mai puțin decât speranța lui de viață. În plus, dezvoltă mai des infecții respiratorii și are de cele mai multe ori depresie, mai ales că pe lângă renunțarea la țigări trebuie să ia tratament în fiecare zi. Dacă 80 % din bolnavii de BPOC sunt fumători, restul de 20 % care dezvoltă această boală sunt cei expuși unui mediu poluat. Adică minerii, sudorii, cei care lucrează în industria siderurgică, dar și persoanele care se încălzesc la sobe și se expun la fumul de lemn.

Cel mai important factor de risc rămâne însă fumatul. Pentru a nu ajunge să suferiți de această boală trebuie să renunțați la țigări cât mai repede. Medicii atrag însă atenția că doar 5% dintre fumători reușesc să renunțe singuri la nicotină. Șansele cresc însă de 7 ori dacă apelează la ajutor specializat.