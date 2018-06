Buzărnescu, Begu, Cîrstea, Niculescu și Ana Bogdan, pe tabloul principal la BRD Bucharest Open 2018

S-au încheiat înscrierile pentru ediția din acest an a „BRD Bucharest Open”, turneu de categorie WTA International care are are loc la Arenele BNR din Bucureşti, iar pe lista tenismenelor acceptate direct pe tabloul principal se află Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan.

„Cu excepția Simonei Halep, cele mai bune și mai în formă jucătoare ale momentului din România sunt pe tabloul principal. Le avem la București pe dubla campioană de anul trecut, Irina Begu, dar și pe Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan, componente de bază ale echipei de Fed Cup a României, ceea ce mă face să declar, cu convingere, că această ediție aniversară, este cea de-a cincea, va fi una foarte puternică și foarte atractivă. Tot turneul, de fapt, se anunță puternic și echilibrat, pentru că pe tablou le mai avem pe Sevastova, jucatoare de Top 20, pe Suarez Navarro și Eranni, amble foste jucătoare de Top 10 WTA, precum și pe fosta câștigătoare a turneului nostru, Anna Schmiedlova. Apoi, să nu excludem posibilitatea de a o avea pe teren chiar și pe Simona Halep, de două ori campioană la BRD Bucharest Open, care poate primi, dacă solicită, și noi ne dorim mult ca ea să joace aici, unul dintre cele două wild-card-uri WTA”, a declarat Dumitru Hărădău, președintele turneului de la București, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Tenis.

Ediția din 2018 a BRD Bucharest Open este programată în perioada 14-22 iulie.