Ca fetele... May şi Merkel se întâlnesc pentru a discuta despre Brexit

Premierul britanic Theresa May va efectua marţi o vizită oficială în Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura înţelegerea privind Brexit, la o zi după ce aceasta a confirmat decizia de amânare a votului parlamentar pe tema Acordului de ieşire din UE, relatează France 24, relatează Mediafax. Theresa May va efectua mai întâi o vizită la Haga, unde va discuta cu omologul său olandez Mark Rutte, urmând apoi să călătorească la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Angela Merkel. "Voi face tot ce este posibil pentru a obţine asigurări. Voi discuta cu ei îngrijorările exprimate de acest Parlament", a declarat May pentru parlamentarii britanici. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat luni seară că Uniunea Europeană nu va renegocia deloc proiectul de acord pe tema Brexit semnat cu Marea Britanie. Donald Tusk a informat că liderii statelor membre UE vor discuta, în cadrul unei întâlniri speciale de joi, despre procesul de ieşire a Marii Britanii din Blocul comunitar.