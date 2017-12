Cadou inedit pentru pensionarele din Constanța!

17:06:43 / 13 Martie 2017

poate si iar poate

SINT UN LOCUITOR AL ORASULUI SI DE CURIND AM FOST DESCOPERIT CU UN INFART MIOCARDIC.AM PRIMIT TRATAMENT PT PRIMA LUNA DE LA UN MED DE AICI DE LA SF ANDREI.DAR UIMIRE URMA SA VINA IN CEA DE A DOUA LUNA CIND ACELASI MEDIC NU A VRUT SA MA MAI PRIMEASCA LA DINSU PT CONSULT SI MEDICATIE.CHIAR MI SA REC SA MERG LA CAB DINSULUI PARTICULAR UNDE URMA SA ACHIT UN MILION DOUA SUTE DE MI.POATE ASA SA PRIMESC MEDICATIA ALTFEL... GREU BANI II PUTEAM INPRUMUTA DE LA CAR-UL CASEI DE PENSI DAR PROBLEMA ERA DATA CIND AM FOST PROGRAMAT.IN MAI ERA LUNA DATA CHIAR NU MAI CONTA.AM INTREBAT CE FAC FARA MEDICAMENTE PINA ATUNCI :-\. MA TRIMIS LA PLIMBARE BINENTELES FARA PIC DE RESPECT.DE CE OARE ACESTI OAMENI DE....MEDICI UITA UNEORI SA FIE OAMENI SI ATIIT. BANII IS PRINCIPALI LOR CONDUCATORI SI SA FI UITAT JURAMINTUL DEPUS...CEL AL LUI HIPOCRAT.NU DORES NIMIC NIMIC DOAR SA POT MIRI REPEDE SI SA NU II MAI VAD PE ACESTI ASA ZISI MEDICI. EU II UREZ SANATE SI BINELE''' FACUT MIE SA I SE INTOARCA INZECIT.