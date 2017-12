Callatis a fost umilită la Călărași

Sâmbătă, într-un meci contând pentru etapa a 22-a din Seria a 2-a a Ligii a III-a la fotbal, ACS Callatis 2012 Mangalia a jucat pe terenul Dunării Călărași, echipă care conduce în clasament și are ca obiectiv promovarea în Liga a II-a. Gazdele au obținut o victorie la un scor incredibil, 10-1 (A. Luca 23, G. Butoi 26, 42, Ladaru 29, Kanda 40, V. Alexandru 47, 85, M. Ștefan 70-pen., Cr. Zaharia 76, M. Tudor 88 - R. Mihalache 35-pen.), la prima partidă cu noul antrenor principal pe bancă, Ionel Ganea înlocuindu-l pe Ion Răuță chiar săptămâna trecută. Rezultatul era greu de anticipat dacă ne gândim la precedentele meciuri ale Callatisului, dar explicabil prin faptul că antrenorii Cristian Petcu şi Aurel Chelu au avut la dispoziție doar 12 jucători, dintre care doi portari! Singurul absent motivat a fost Enis Cogali, care anunțase de mai multe zile că are probleme personale în această perioadă. „Am avut și jucători accidentați, cum este Drăgăniță, dar și alții care au lipsit nemotivat. Dar, când de cinci luni nu le dai niciun leu, ce le-ai mai putea cere jucătorilor? La un asemenea scor, comentariile sunt de prisos. Am fost nevoiți să improvizăm o formulă de start și nu am putut face față echipei gazdă din cauza absențelor multiple. Dunărea este o formație care se bate pentru promovare, dar scorul este exagerat. Dacă aveam lotul complet și era liniște la club, ne-am fi putut bate de la egal la egal cu ei. În meciul de sâmbătă, trebuie remarcat faptul că Mihalache s-a accidentat în minutul 10, are o tăietură de șase centimetri sub genunchi, dar a jucat așa până la final. Din minutul 70 am evoluat în doar zece jucători, pentru că Erdinci Cogali s-a accidentat și nu am avut decât o rezervă, portarul Puia. Urmează o săptămână de relativă liniște, pentru că în etapa următoare trebuia să întâlnim pe Oțelul II Galați, dar nu cred că această echipă va mai avea viață lungă. Se pare că la Mangalia nu se dorește să avem echipă de fotbal, pentru că nu primim ajutor de la nimeni”, a declarat preşedintele echipei din Mangalia, Alexandru Luchici. Pentru Callatis, în meciul de la Călărași au evoluat următorii jucători: Drumen - Cazan, Romașcanu, Brașoveanu, Vlădoiu - Mihalache, Talașman, Erdinci Cogali, Doicaru, Dimoftei - A. Stan. Printre cei care au absentat se mai numără Ivanov, Țintă, Bîndar, Vărzaru, L. Alexandru și Bădaşcă.

Celelalte rezultate ale rundei: Dinamo II București - Juventus București 2-4; Voința Snagov - Gloria Popești Leordeni 2-3; ACS Înainte Modelu - Metalosport Galați 2-1; Viitorul Axintele - Metaloglobus București 1-0; Viitorul Domnești - Delta Dobrogea Tulcea 1-2; CS Tunari - Oțelul II Galați 3-0 (echipa oaspete s-a retras din campionat).

Clasament Seria a 2-a: 1. Dunărea Călăraşi 50p (golaveraj 62-13); 2. Juventus Bucureşti 49p (47-14); 3. Delta Dobrogea Tulcea 44p (50-26); 4. Viitorul Axintele 41p (37-18); 5. CS Tunari 40p (52-40); 6. Metaloglobus Bucureşti 36p (33-28); 7. Dinamo II București 35p (36-33); 8. ACS Înainte Modelu 33p (39-34); 9. Gloria Popești-Leordeni 26p (31-38); 10. Voința Snagov 17p (34-54); 11. Metalosport Galați 17p (23-44); 12. Viitorul Domneşti 17p (25-53); 13. ACS CALLATIS 2012 MANGALIA 16p (17-57); 14. Oțelul II Galaţi 14p (16-50) - echipă retrasă din campionat.