Campanie MAI: „ALEGE SĂ FII CORECT!“

În perspectiva alegerilor parlamentare din 11 decembrie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat o campanie de promovare a corectitudinii şi respectării legislaţiei în procesul electoral, sub sloganul „Alege să fii corect!”. În cadrul campaniei au fost realizate mai multe tipuri de materiale și au fost alese modalități multiple de promovare pentru atingerea categoriilor de public-țintă. Au fost tipărite peste 30.000 de afișe și pliante, care au fost distribuite în întreaga țară pentru a fi amplasate în locuri aglomerate, în sediile unor instituții publice cu aflux important de cetățeni, precum și în locațiile secțiilor de votare. MAI avertizează că sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor să voteze sau să nu voteze un candidat sau o anumită listă de candidați se sancţionează cu amendă de la 4.500 de lei la 10.000 de lei. În plus, organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli în perioada de desfășurare a cursurilor se sancţionează cu amendă de la 1.500 de lei la 4.500 de lei. În plus, oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.