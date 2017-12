Campionii de la CVM Tomis, la iarbă verde

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa au dovedit în mai multe rânduri că alcătuiesc o echipă şi când nu evoluează în meciuri sau când se antrenează. Jucătorii, antrenorii şi conducerea clubului se întâlnesc deseori pentru a lua masa împreună sau pentru a organiza diferite acţiuni promoţionale. Ieri, după victoria cu Dinamo şi profitând de vremea ideală pentru o ieşire la iarbă verde, campioana României a organizat un picnic în apropiere de Hanul Piraţilor. „Ideea o aveam mai demult, dar până acum nu am reuşit să o punem în practică. Am avut un program destul de încărcat, dar nici vremea nu ne-a ajutat. Acum s-a mai încălzit, iar astăzi (n.r. - duminică) am nimerit şi o zi foarte frumoasă. În plus, vor începe imediat turneele şi nu vom mai avea timp de aşa ceva. (...) Nu neapărat eu sunt responsabil cu grătarul, am fost mai mulţi care ne-am gândit la o asemenea întâlnire. Din păcate, nu am reuşit să ne adunăm toţi, pentru că unii au familiile în alte localităţi şi au profitat de ziua liberă ca să ajungă pe acasă înaintea turneelor finale”, a explicat Radu Began, căpitanul echipei, absenţa câtorva dintre colegii săi. Nu au lipsit însă de la acest “team-building” noul antrenor principal, Viktor Sidelnikov, şi conducătorii clubului. „Căpitanul echipei s-a gândit că ar fi bine să ne întâlnim la un picnic, acum, înainte de turneele finale, jucătorii, antrenorii şi conducerea administrativă, împreună cu soţiile şi copiii. Un lucru bun, pe care nu îl facem prima oară. Am mai făcut şi în trecut asemenea întâlniri, la diverse restaurante sau în aer liber. Important este să le continuăm şi ca oamenii să fie mai apropiaţi”, a spus Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis.