Când se opresc ploile la Constanța?

Meteorologii anunță alte două zile de ploi la Constanța. Astfel, joi, 10 mai, nu trebuie să uitați acasă umbrelele; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 22 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 12 și 16 grade C. Ploi sunt anunțate și vineri, 11 mai. În această zi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 24 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 8 și 13 grade C. Sâmbătă, 12 mai, meteorologii spun că vom scăpa de ploi la malul Mării Negre. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 22 grade C, iar minimele vor fi între 9 și 14 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii, anunțate de meteorologi.