Castelul Corvinilor, pe coperta unui ghid turistic internaţional

O fotografie cu unul dintre cele mai frumoase castele din România apare pe coperta ghidului turistic „Lonely Planet”. Este vorba despre Castelul Corvinilor din Hunedoara. Directorul acestuia, Costin Tinca, consideră că publicitatea va atrage mulţi turişti. „Din câte am înţeles, ghidul, care are pe copertă o fotografie cu Castelul Corvinilor, costă aproximativ 10 lire. Eu am căutat pe net şi am găsit ghidul şi am de gând să cumpăr un exemplar. Consider că apariţia unei fotografii cu Castelul Corvinilor pe acest ghid turistic pentru România şi Bulgaria este o publicitate gratuită pentru monumentul istoric în străinătate şi va aduce turişti din toate colţurile lumii. Puteau folosi pentru copertă peste 1.000 de fotografi, de la Peleş la Bran, şi au ales Castelul Corvinilor. Ne mândrim cu asta", a spus Tinca, pentru Mediafax. Pe site-ul "Lonely Planet", un ghid costă 10,49 lire, iar varianta eBook 7,34 lire.