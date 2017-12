Cât a costat cea mai scumpă vacanță de Revelion?

Românii care nu au dorit să facă vacanța de Revelion acasă au fost atrași de destinații precum Madeira, dar și Austria, Turcia, Cipru, Spania, Emiratele Arabe Unite și Sri Lanka, cei mai mulți alegând destinații însorite pentru a începe noul an. Cea mai scumpă vacanță vândută în această perioadă de agenția Cocktail Holidays a fost în Mauritius, la prețul de 4.000 euro de persoană, și a inclus 7 nopţi de cazare în cameră Deluxe Ocean View la un hotel de 5 stele cu all inclusive, cină festivă de Revelion, zbor direct charter Tarom clasa business, taxe de aeroport, asistenţă turistică în limba română. Pachetul mediu pentru Crăciun a fost anul acesta de 625 de euro, faţă de 795 de euro anul trecut, iar pentru vacanţa de Revelion, 1.229 de euro, faţă de 1.225 anul trecut. Pentru Crăciun s-au căutat în special oraşele europene unde se organizează spectacole stradale, târguri tradiţionale, dar şi Israelul, pentru vizitarea locului sfânt al naşterii lui Isus Hristos în ziua de Ajun sau pentru concertul special de Crăciun din Betleem. Pentru astfel de vacanţe, turiştii au plătit de la 349 de euro/persoană, pentru trei nopţi de cazare cu mic dejun şi transport cu avionul. Madeira pentru vacanţa de Revelion cu zbor direct Tarom, o premieră pe piaţa românească, a fost aleasă pentru temperaturile ridicate din timpul iernii, dar şi pentru spectaculosul foc de artificii care are loc la trecerea dintre ani. Turiştii au plătit între 978 şi 2.232 euro/persoană, pentru 6 nopți de cazare, transport, transferuri și taxe de aeroport. Un alt spectaculos foc de artificii poate fi admirat la trecerea dintre ani şi în Dubai, altă destinaţie însorită preferată de turiştii Cocktail Holidays pentru vacanţa de Revelion. Preţul pentru un pachet de şapte nopţi a fost cuprins între 683 şi 4.333 de euro/persoană, în timp ce, pentru Abu Dhabi, pachetele au costat între 721 şi 3.031 de euro/persoană, cu toate taxele incluse.