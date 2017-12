Cât au câștigat anul trecut șefii Executivului

Despre averile miniștrilor Cabinetului Cioloș s-a tot scris în cele șapte luni de când au fost instalați la Palatul Victoria. Se știe că cei mai mulți demnitari din Executiv au venit direct din mediul privat, unde câștigau salarii mai mult decât frumoase. Nu știm însă ce i-a motivat pe miniștri să renunțe la veniturile sănătoase pentru a intra în Guvern. Printre cei mai înstăriți membri ai Executivului sunt vicepremierii Costin Borc și Vasile Dîncu, ale căror venituri au crescut în 2015. Primul a declarat un salariu de aproximativ 3,5 milioane de lei obținut în mediul privat, iar al doilea are de primit dividende în valoare de peste 2,2 milioane de lei. Potrivit declarației de avere, vicepremierul Costin Borc a câștigat anul trecut 3.503.433 de lei ca salariu de la Eco Gest (parte a grupului Lafarge) și 6.313 de lei ca ministru, la care se adaugă peste 43.000 de euro din chiria unui apartament, 17.000 de lei din dobânzi și dividende și peste 460.00 de lei din transfer titluri de valoare (exercitare de opțiuni Lafarge datorată fuziunii LafargeHolcim), plus peste 30.000 de lei din arendă. El explică faptul că veniturile sale salariale din 2015 au fost diferite față de cele dintr-un an normal, reprezentând pe lângă salariul obișnuit și bonusul anual pentru 2014, un bonus special condiționat de performanță pe perioada vânzării activelor Lafarge din România, contravaloarea acțiunilor de performanță deținute la Lafarge care nu au putut fi transferate către salariat, salariile compensatorii la desfacerea contractului de muncă de către Lafarge și bonusul pentru 2015 plătit odată cu suspendarea contractului de muncă la lichidarea lunii noiembrie. Borc mai precizează că veniturile salariale obișnuite includ atât salariul net, cât și beneficiile în natură - tichete de masă, asigurare medicală internațională, contribuție la pensie privată grup și taxele de școlarizare pentru cei doi copii. Prin comparație, la numirea în funcție, Borc declarase un salariu de puțin peste 1 milion de lei. În schimb, conturile sale s-au diminuat cu aproximativ cu 440.000 de euro, mărindu-se în schimb cu 600.000 de lei. Datoriile s-au diminuat cu aproximativ 33.000 de euro. Borc mai menționează în declarație că soția sa a acordat un împrumut de 388.000 de euro la 1 aprilie 2016 către firma la care este acționar pentru o achiziție imobiliară.

DÎNCU, UN PROFESOR DE SUCCES

Vicepremierul Vasile Dîncu are de încasat pentru anul fiscal 2015 dividende în valoare de 2.224.868 lei de la Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, în vreme ce la numirea în funcţie declarase dividende de 1.172.683 de lei. El a încasat ca activitate didactică de la Universitatea din Bucureşti 66.000 de lei, de la Universitatea Al. Ioan Cuza 550 de lei, de la Universitatea Babeș Bolyai aproximativ 7.600 de lei, cel mai bine plătindu-l însă Academia Naţională de Informaţii - 80.000 de lei. Salariul de ministru s-a ridicat la 16.300 de lei, la care adaugă aproape 3.700 de lei de la Asociația Română pentru Evaluare și Strategie (audit tehnic cercetare). Conturile s-au diminuat însă cu aproximativ 25.000 de lei și 1.500 de euro. La rândul său, premierul Dacian Cioloș a declarat venituri de la Comisia Europeană în valoare de 102.280 de euro (indemnizaţie tranzitorie pe 12 luni), 22.741 de lei salariu de la Guvern şi 12.322 de euro indemnizaţie din partea Băncii Mondiale. Singurul venit al soţiei sale în anul fiscal precedent este un salariu de 283 de lei de la Asociaţia de Dezvoltare Agricolă „Alba Afroda”. Conturile sale au crescut cu aproximativ 20.000 de euro în Belgia şi au scăzut cu 10.606 de lei în ţară şi în jur de 1.000 de euro în Franța.

Ex. foto: Vicepremierul Costin Borc a câștigat anul trecut 3.503.433 de lei ca salariu de la Eco Gest (parte a grupului Lafarge)

tags: Costin Borc, Vasile Dîncu, Dacian Cioloș, avere miniștri