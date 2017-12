Cât de mult se poate băga DNA în treburile Parlamentului și Guvernului

23:12:39 / 24 Februarie 2017

Hai siktir ba cu "democratzia" ta,

Aia originala!Pe mine si pe multi alti cunoscutzi de-ai mei,oare de ce nu ne cauta D.N.A-ul?Noi nu facem noaptea pipi pe noi de frika d.n.a-ului,tocmai pentru ca suntem cinstiti!Si da,s-ar putea sa va caute si pt.marirea salariilor,daca bagatzi tzara-n kkat ca sa fiti voi populari.Frate,daca era altul in afara de tine sa "ia cuvantul tovaraseste"...dar tocmai tu?Pai frate uta-te putin in urma la istoric:nimika n-ai facut bun pt.Romania!Gargara,vorbaraie si tot asa!Zero!Intr-adevar,e un moment de cotitura in Romania ba!Au inceput oamenii sa se prinda ca-i luati de prosti!