Cât mai durează cursa semnăturilor pentru candidaţii la preşedinţie

În două săptămâni expiră termenul până la care cei care vor să intre în cursa pentru prezidențiale pot strânge semnăturile de susținere, arată antena3.ro.

Omul de afaceri şi preşedinte al Partidului Dreapta Liberală Viorel Cataramă afirmă că este în plin proces de strângere de semnături, dar nu vrea să spună câte a reușit să strângă până acum. "Eu sunt în proces de strângere de semnături și o să se vadă pe 22 septembrie dacă am strâns sau nu am strâns. A ne lăuda aici și a spune.. mai bine am vorbi de faptul că a devenit o cutumă în România ca președintele să încalce constituția", a spus Viorel Cataramă.

Miron Cozma a strâns peste 123.000 de semnături și se arată destul de optimist în privința strângerii celor 200.000 necesare. "În data de 27 martie, AEP m-a validat și mi-a dat tipul de tabel legal, iar de atunci am început să strâng semnături. La ultima emisiune când am avut onoarea să fiu în prezența dvs. v-am și trimis o imagine - aveam 123.000 de semnături la vremea aceea. O să plec să mă întâlnesc cu niște prieteni de-ai mei artiști pentru a prelua niște semnături din București, după aia voi pleca în județul Dâmbovița să preiau alte semnături și aștept Bihorul meu să vină cu semnăturile", a precizat Miron Cozma.

Bogdan Stanoevici consideră că este injust ca un candidat independent să fie nevoit să strângă același număr de semnături pe care trebuie să le strângă și un partid important. "Este foarte greu și este total injust ca un candidat independent ca mine, pentru că eu fac totul din salariul meu și pe timpul meu liber și bazându-mă pe oamenii cei mulți care vin spre mine și care și-au exprimat dorința de a mă ajuta în strângerea semnăturilor. Un partid care are toate structurile necesare trebuie să adune tot 200.000 de semnături. Și oricum nu au nicio relevanță - faptul că cineva semnează pentru tine nu înseamnă că va și vota. Ca număr de semnături, săptămâna trecută, până să vină celelalte din țară, aveam peste 100.000 de semnături, ceea ce este destul pentru un om singur", a spus la rândul său Bogdan Stanoevici.