Cațele politicii se ceartă din cauza reformei în Justiție

07:18:03 / 28 August 2017

DESPRE JUSTITIE

Dorim legi bune ca sa ne protejeze , dar ele , bune sau rele , nu ne poat proteja atata timp cat dormim . Partidele , parlamentarii , au facut o adevarata manie a legislatiei , provocand o inflatie inspaimantatoare de legi , menite sa le acopere marsaviile , inflatie menita sa discrediteze legea si s-o manipuleze dupa bunul plac a celor care detin puterea . Este primejdios sa guvernezi cu ajutorul legilor care ascund in spatele lor setea de putere si de jaf . Dominatia legilor s-a transformat in dominatia legislatorilor . S-a ajuns la stadiul in care nu mai putem spune ca justitia este independenta . Orice neispravit de avocat poate , cu ajutorul si vointa partidului sa hotarasca soarta justitiei . Este evident ca astazi justitia nu este independenta , fiind subordonata intereselor partidelor , a oligarhiei . Avem nevoie de o constitutie si legi care sa asigure cladirea unui organism social - politic menit sa inlesneasca propasirea , modernizarea , cinstea , echitatea . Pana acum nu s-a reusit recrutarea magistratilor care sa demonstreze stiinta , experienta , independenta , integritate . Justitia trebuie sa fie ferita de amestecul politicii , sa se inlature orice posibilitate de amestec politic si personal , Legislatia in statul de drept ,trebuie sa asigure libertatea si dreptatea , nu sa apere interesele banditilor . In Romania legile , indiferent de calitatea lor , sunt atacate imediat de partidul adversar celui de la putere , O lege emisa de liberali este obligatoriu atacata de PSD si invers . Nu exista lege mai rea decat legea buna care nu se aplica si lege mai buna decat o lege rea aplicata cu sinceritate , a spus candva Delavrancea . Merita sa adaugam si vorbele lui P.P.Carp : " abuzul in afara de lege este intotdeauna posibil, si daca nu-l pedepsim nu reste ca legera este rea , ci ca noi suntem rai " . Intr-o societate suferinda ca a noastra , legea este o imposibilitate si o ipocrizie . Ea se aplica mereu in contra celor de jos , fara putere . Clasa dominant este rareori pedepsita . Este sufficient sa-i privim pe cei doi ca sa ne dam seama pe mana cui se afla soarta justitiei .