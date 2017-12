CCR: „Procurorii DNA și-au depășit atribuțiile în cazul anchetei OUG 13“

12:48:01 / 28 Februarie 2017

jeg.basist

INCREDIBIL.UN.PARTID.DE.STANGA ..A AJUNS IMPREUNA.CU.ALDE..ULTIMUL.BASTION.AL.DEMOCRATIEI....OUG13 A.FOST O LEGE BUNA.. PE CARE PSD.UL NU A STIUT SO EXPLICE OAM ENILOR...O LEGE CARE ERA PERFECT CONSTITUTIONALA ..CARE PREVEDEA O LIMITA.A PREJUDICIULUI.PE. CARE VVR O CERUSE GUV CIOLOS IN.TERMEN.DE.45.DE.ZILE SO.APROBE.PRIN.LEGE E A CE NU A FACUT O FAP T CE A DUS LA ANULAREA ABUZULUI.IN SERV . ...De chiar guv ..ciolos...ASTA A FOST MOTIVUL PRINCIPAL PE ARE PSD UL NU A STIUT SO EXPLICE ROMANILOR DAND-ULE PESTE BOT BASISTILOR LI BERALI CU DICUMENTUL PE CARE INSUSI.EII.LAU.DESFIINTAT..SI.ANUME.ABUZUL IN.SERV...DE CARE VA BENEFICIA.SI.APIRINA UDREA.IN DOSARUL GALA BUTE IN CARE E. ACUZATA DE.ABUZ IN SERV...SI VA FI.ACHITATA. .