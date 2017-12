Ce ascunde moartea lui Toni Tecuceanu?

Dezastrul, corupţia, incompetenţa şi sadismul care seceră vieţile românilor sub parafa sistemului de sănătate ating cotele unui genocid naţional: românii se roagă, neputincioşi, să nu ajungă pe patul vreunui spital public, deşi sunt dijmuiţi de statul-călău prin taxe şi impozite aberante. Durerea pricinuită de moartea inexplicabilă a unei persoane dragi pe care o sperau salvată în preajma persoanelor purtătoare de stetoscop este amplificată în sufletul rudelor de muţenia „oficială” a celor care se ocupă de muşamalizarea erorilor şi acoperirea vinovaţilor în halate albe. Aceasta este şi povestea regretatului actor Toni Tecuceanu. De când buzele lui au încetat să mai rostească o glumă sau un gând frumos, rudele i-au fost aruncate pe coridoarele tribunalelor prin complicitatea celor care vor să păstreze sub criptă adevărul despre cauzele reale ale morţii. O moarte care valorează milioane de euro, pentru că pe mormântul lui Toni Tecuceanu s-a ridicat sinistra propagandă a gripei porcine! Despre acest subiect, am discutat, vineri, pe treptele Judecătoriei Sectorului 2 din capitală, cu fratele artistului, Paul Tecuceanu.

Reporter (Rep.): Care este temeiul procesului la care participaţi astăzi?

Paul Tecuceanu (P.T.): Ne judecăm cu Adrian Streinu-Cercel şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” pentru încălcarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului. Cerem: dosarul medical al fratelui meu, explicaţii în scris privind starea de carantină de la „Matei Balş” din perioada în care Toni era internat, constatarea prejudiciului moral suferit de familie din cauza declaraţiilor în presă făcute de Cercel şi obligarea pârâţilor la plata sumei de 1 leu în solidar. Sunt de notorietate publică informaţiile difuzate despre persoanele care au murit din cauza gripei porcine. Din toate cazurile, s-a folosit numele Tecuceanu, ca persoană publică, pentru promovarea vaccinului Cantgrip, care, din câte ştim, a fost lansat netestat. Diagnosticul lui Toni a apărut în presă la două zile după internare, fără ca medicii să fi avut vreun acord.

Rep.: E posibil ca Toni Tecuceanu să fi fost ucis de condiţiile improprii din spital?

P.T.: În ziua în care a fost internat, pe uşa spitalului „Balş” scria „carantină”. Deci un bolnav în starea aia gravă nu trebuia să fie internat acolo. Medicii îmi spuneau că febra nu îi scădea, iar temperatura era oscilantă şi că ar fi luat ceva de la aparatele de ventilaţie mecanică la care era conectat. Ulterior, pe fişele de la necropsie a apărut menţionat: acinetobacter baumanii. Acesta se dezvoltă în mediile cu umiditate. Şefa de laborator de la „Colentina”, Florica Stăniceanu, mi-a zis personal că nu e periculoasă bacteria, dar că în contact cu AH1N1 poate fi letală. Ulterior, Cercel şi „Matei Balş” susţin că bacteria nu a influenţat starea pacientului, pentru că nu ar fi intrat în contact cu gripa porcină, deci e o poveste fără noimă! În Germania, am auzit că, după ce doi pacienţi au contactat un astfel de virus de la aparatele de ventilaţie mecanică, spitalele respective au fost demolate în totalitate! Este un şoc continuu, cauzat atât de decesul fratelui meu, cât şi de înverşunarea sistemului de a nu face lumină în privinţa acestei tragedii. (Va urma.)