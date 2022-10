Ce jocuri preferate de top puteți recomanda pentru a încerca în 2022?

Ne apropiem de finalul anului și putem spune că 2022 a fost un an fantastic pentru jocurile video de toate felurile. Mulți gameri nu au trecut peste grozavitatea Elden Ring. Cu toate acestea, multe jocuri excelente, fie că sunt AAA sau indie, au ieșit și ele în acest an.

Chiar și cu întârzierile cauzate de COVID-19, studiourile de jocuri au funcționat la capacitate maximă, iar acest lucru poate fi confirmat de numărul de jocuri de calitate care au ajuns în sufrageria noastră. Lista de jocuri video din 2022 are câte ceva pentru fiecare jucător.

Elden Ring

Elden Ring este unul dintre jocurile de top în rândul jucătorilor. Creat de FromSoftware, Elden Ring își datorează istoria și cadrul general lui George R. R. Martin, celebrul autor al Game of Thrones. Jocul a căpătat instantaneu un succes la nivel global și se anunță a fi jocul anului. Elden Ring este un joc fantezist punitiv, care oferă o aventură provocatoare care se adresează comunității de fani FromSoft.

Jocul este un joc brutal în care jucătorii trebuie să joace rolul unui războinic neînfricat care călătorește prin lumea întunecată, deschisă, plină de rivali și demoni care se învârt în oțel. Elden Ring este considerat cel mai bun joc video din toate timpurile, așteptând ca jucătorii să învețe măiestria luptei în timp ce călătoresc prin ținut și întâlnesc diferiți inamici și aliați.

Pokemon Legends: Arceus

Pokemon Legends: Arceus îi poartă pe jucători într-o aventură remarcabilă în universul Pokemon. Este cea mai recentă lansare de la Game Freak, iar jucătorii călătoresc de data aceasta înapoi în cunoscuta regiune Hisui. Spre deosebire de alte modele care definesc franciza Pokemon îi duce pe jucători într-o aventură cu totul nouă, într-o lume Pokemon deschisă cu întâlniri în timp real.

Pentru a progresa în joc, trebuie să dobândești ranguri de stele. În plus, veți putea selecta dintr-o gamă largă de activități, inclusiv prinderea pokemonilor și lupta cu aceștia. În Legends, puteți fugi de o bătălie mișcându-vă în direcția următoare.

OlliOlli World

Cel mai ciudat joc de skateboarding creat vreodată ar putea fi OlliOlli World. Jucătorii se antrenează neîncetat pentru a deveni vrăjitori ai skate-ului, străbătându-și drumul prin deșerturi sinistre și păduri eterice în lumea imaginară a jocului, Radlandia, supravegheată de zeii skate-ului. Are aspectul și sunetul unui serial de animație Adult Swim demult uitat. Cu toate acestea, în ciuda comediei sale ciudate și a nivelurilor ciudate, OlliOlli World reușește totuși să capteze esența patinajului și este foarte distractiv.

Jocul este probabil cea mai importantă calitate a lui OlliOlli World. Invită la experimente, fie că este vorba de aspectul personajului tău sau de modul în care abordezi o provocare. Asta rezumă cel mai bine cultura skate: imaginația pe o placă. Acest lucru este capturat de OlliOlli World, care apoi îi adaugă propria sa particularitate.

Pupperazzi

Pupperazzi ar putea suna ciudat, dar a câștigat un loc în inima iubitorilor de artă. Ideea jocului este de a explora diverse locații frumoase și de a face poze cu cățeluși drăguți în timp ce țopăie. Acesta oferă o evadare rapidă pentru jucătorii care doresc să se elibereze de stres după o zi lungă de muncă.

La fel ca versiunea pentru câini a jocului Pokemon Snap, Pupperazzi este un joc de fotografie distractiv; jucătorii nu trebuie să stea în joc ore întregi. Poți să treci pe acolo pentru a face fotografii ale cățeilor drăguți care așteaptă mai multe mângâieri. Fie că reușești să îi capturezi pe toți sau nu, ceea ce contează este experiența plină de distracție care te așteaptă.

Jocuri de cazino online

Un alt gen de jocuri preferat de jucătorii din întreaga lume sunt jocurile de cazino. Aceste jocuri vin în diferite variante, inclusiv sloturi, jocuri de masă, cărți de răzuit și jocuri cu dealer live. Dacă sunteți un jucător care dorește să parieze pe aceste jocuri, puteți verifica cele mai bune cazinouri online.

Horizon Forbidden Forest

Horizon Forbidden Forest este continuarea mult așteptată a lui Horizon Zero Dawn. Alături de jocuri video populare precum God of War și Ghost of Tsushima, Forbidden Forest este un alt motiv pentru care majoritatea jucătorilor doresc să dețină un Playstation. Acesta dispune de o grafică superbă, cu o poveste care se adresează jucătorilor de toate felurile. Jocul are un gameplay fantastic cu arcuri și săgeți care te cufundă în joc - nu vei dori să te desparți de controlerul tău. Jucătorii se pot bucura de Horizon Forbidden Forest pe desktop și pe dispozitive mobile. Odată ce aveți un PC de gaming, sunteți gata de plecare.

Tunic

Tunic este despre o vulpe adorabilă care mânuiește o sabie și un scut și care te duce într-o aventură pe o insulă misterioasă. Designul este o capodoperă, prezentând o lume plină de delicii și pericole ascunse - trebuie să vă dați seama ce să faceți sau unde să mergeți. Jocul se prezintă ca un joc de acțiune, dar, în adâncul său, este plin de puzzle-uri care se bazează pe inteligența și răbdarea jucătorilor pentru a crea o experiență nouă și interesantă.

Concluzie

Jocurile video sunt întotdeauna amuzante, fie că este vorba de un PC de jocuri, de o consolă sau de iOS și Android. Există alegeri incredibile doar din acest an. Deși anul se încheie, dezvoltatorii de jocuri încă lucrează neobosit pentru a adăuga noi titluri la lista de 2022 de jocuri video excelente. Așadar, jucătorii ar trebui să aștepte cu nerăbdare să joace mai multe jocuri pentru a se distra!