CE Oltenia mea se întâmplă aici?

ABRAMBUREALĂ Cele circa 20 de persoane care au protestat în fața Complexului Energetic Oltenia (CEO), în semn de nemulțumire față de mutarea sediului la București, au renunțat, la finalul weekend-ului, la greva foamei, după ce au semnat un protocol prin care administrația companiei se angajează să susțină, în AGA, păstrarea sediului în Târgu Jiu. În același timp, la ZF Power Summit, ministrul Energiei, Victor Grigorescu, a punctat că problemele pe care le are în prezent CEO sunt cauzate de faptul că fuziunea dintre cele trei complexuri (Turceni, Rovinari și Craiova - n.r.) s-a făcut fără o restructurare prealabilă - „Astăzi, sectorul energetic ne oferă multe motive de îngrijorare, dar nu trebuie să ne facem un clasament. Pe lângă scăderea prețului petrolului, e gravă și situația Complexului Energetic Oltenia, unde sunt 15.000 de angajați și este nevoie de restructurare. Nu sunt adeptul fuziunilor și achizițiilor fără o restructurare în prealabil. Lipsa de restructurare anterioară a făcut să ascundem adevăratele probleme. Am ajuns acum să ne întrebăm dacă tot sectorul are un rost. Trebuie să vedem de ce mix energetic avem nevoie“. Grigorescu a arătat că sectorul cărbunelui este necesar pentru sistemul energetic românesc, iar asta se vede cel mai bine în perioadele de consum mare. Întrebat dacă și CE Oltenia se apropie de insolvență, ca și Complexul Hunedoara, ministrul Energiei a ținut să sublinieze că situațiile celor două companii nu sunt similare.

STRATEGIE, CE STRATEGIE? Grigorescu a amintit și de problemele din sectorul energiei regenerabile, unde la început s-au dat subvenții generoase, care apoi au fost sistate, pentru ca acum să se încerce reechilibrarea - „Strategie energetică înseamnă că statul trebuie să știe unde să investească. A noastră va fi gata în toamnă, dar, până atunci, vom pune în dezbatere publică diverse puncte“. Revenind la COE, ministrul de resort a reamintit că anul trecut s-au marcat pierderi de 895 milioane lei, cu 30% mai mari față de anul precedent. COE a demarat acum o schemă de plecări voluntare, în cadrul cărei salariații primesc șase lefuri compensatorii. Următorul pas a fost propunerea de mutare a sediului; decizia i-a împins pe mai mulți angajați să facă greva foamei.