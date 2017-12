Ce riscă cei care nu raportează lipsa stocurilor de medicamente?

Ordinul pentru achiziţionarea medicamentelor pe procedură de nevoi speciale va fi schimbat, iar cei care nu raportează lipsa anumitor stocuri de medicamente vor fi sancţionați, mergându-se chiar până la ridicarea autorizaţiilor. ”Începând cu 1 martie funcționează mecanismul de raportare a stocurilor, prin STS, la care foarte mulți (producători - n.r.) încă nu au aderat, dar am să îi oblig pentru că vreau să aplic sancțiuni pentru cei care nu raportează, mergând până la ridicarea autorizațiilor. Pe piață sunt medicamente contrafăcute și din zona asta de medicamente decontate ajung medicamente în zona de export paralel și asta este foarte grav, pentru că medicamentele sunt plătite de două ori. Am avut o discuție cu STS-ul și cu ANM-ul și vom monitoriza medicamentul din momentul în care intră în țară până la farmacie, până la pacient”, a declarat ministrul Sănătății, Florian Bodog. El promite pacienților că Ministerul Sănătății va aduce toate medicamentele care sunt semnalate de către comisiile de specialitate ca fiind necesare a fi aduse pe procedură specială, indiferent ce eforturi, indiferent ce demersuri vor fi necesare pentru aceste lucruri. ”Nu pot să vă spun un termen datorită faptului că nu știu ce bombă găsesc în spatele legislației. Medicamentele le voi aduce pe procedură de nevoi speciale, însă procedura de nevoi speciale va fi setată în așa fel încât să existe continuitate. Deci, nu vreau să aduc medicamente ca să rezolv o problemă de imagine astăzi. Vreau să asigur continuitatea și acesta este motivul pentru care echipa de la Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și cea de la Unifarm au luat legătura cu firmele producătoare românești care, culmea, produc aceste medicamente pentru export, însă nu și le-au înregistrat în țară din cauza unor probleme tehnice sau din cauza prețului”, a explicat Bodog.

CRIZA MEDICAMENTELOR ONCOLOGICE

Demnitarul a vorbit și despre găsirea unei soluții pentru criza medicamentelor oncologice. ”Pentru fiecare medicament, există o soluţie personalizată. Pentru o parte dintre ele există producători români care le produc doar pentru export şi ANMDM şi Unifarm au avut deja discuţii cu una dintre aceste firme care produc oncologice pentru export şi vor face un set de medicamente şi pentru noi. Vor fi achiziţionate pe nevoie speciale de Unifarm. În acelaşi timp, la medicamentele pentru copiii cu leucemie, pentru că asta este una dintre problemele care mi-au fost semnalate ieri, este aceeaşi procedură de nevoi speciale. Însă am avut surpriza să constat că fosta conducere a ministerului, în decembrie, a schimbat ordinul de nevoi speciale şi a prevăzut că preţul nu poate depăşi cel mai mic preţ din coșul de 12 ţări. Acest lucru este absolut imposibil de realizat pentru că, dacă eu găsesc medicamentul într-o ţară în care nu plăteşte clawback, firma nu are niciun interes să mi-l aducă sub preţul respectiv, mai ales că există un mecanism de raportare european la prețurile cele mai mici din Europa şi atunci le perturb comerţul în ţări precum Germania, unde au mult mai mult vad comercial şi cantităţi mult mai mari şi nu au niciun interes să le aducă în România”, a adăugat ministrul Sănătății.