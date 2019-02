Ce se întâmplă cu plata şi majorarea pensiilor?! Anunţul ministrului Muncii

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi, a vorbit sâmbătă seară la România TV despre situația pensionarilor și veniturile acestora. Marius Budăi a declarat, la România TV că sunt bani suficienţi care să susţină majorăriile punctului de pensie şi a pensiilor minime. Ministrul a spus că încasările la bugetul asigurărilor sociale au crescut în ultima perioadă. "Sunt bani cuprinşi în buget şi pentru măririle de pensii, atât pentru majorarea punctului de pensie, cât şi pentru majorarea pensiilor minime, iar pentru toate ministerele sunt bani suplimentari pentru majorarea salariilor. Noi ne ţinem de ceea ce am promis în programul de guvernare, ceea ce s-a întâmplat în 2017 şi 2018 a demonstrat că suntem serioşi, că am putut crea crestere economică din care am putut majora şi pensiile şi salariile şi indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. Suntem pe finalul implementării softului, facem calcule încrucişare pentru a ne asigura că ceea ce promitem este corect şi nu va trebui să revenim la aceste calcule. Aceste simulări vor fi în curând finalizate şi vom trece în curând la recalculare. A doua chestiune foarte importantă este aceea că dacă în urma recalculării vor fi cuantumuri care vor scădea va rămâne în plată cuantumul cel mai avantajos. Deci sub nicio formă nu va fi vreo pensie care va fi tăiată.

Nu avem emoţii legate de susţinerea acestor majorări, pentru că au crescut foarte mult încasările la bugetul asigurărilor sociale, iar în acest an, după calculele noastre, după ce am estimat majorarea masei salariale în România, vom ajunge chiar să fim chiar într-un an istoric vom avea chiar excedent la buget. Acum aşteptăn răspunsul Curţii Constituţionale, pentru a putea trimite legea preşedintelui pentru promulgare’’, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.