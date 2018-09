Ce spune Ministerul Sănătății despre vaccinurile utilizate în România?

17:32:46 / 05 Septembrie 2018

Redactia telegraf si Ministerul Mortii Sanatatii dezinformeaza prin omisiune si cenzura

Pentru redactia telegraf, care isi asuma acest articol gretos: va rog sa imi precizati ce sunt liniile celulare MRC-5 si WI-38 pe care se cultiva virusul rubeolic. Exista riscul de dezvoltare a unor teratoame la primitorii vaccinului, in cazul contaminarii acestuia cu astfel de celule din mediul de cultura? Sau voi simtiti in urina ca nu se poate asa ceva? Daca nu gasiti, va dau eu definitia in engleza: MRC-5 is a diploid human cell culture line composed of fibroblasts derived from lung tissue of a 14 week old aborted caucasian male fetus. WI-38 is a diploid human cell strain composed of fibroblasts derived from lung tissue of a 3-months gestation female fetus. Angajati un taducator, daca nu va duce neuronul.